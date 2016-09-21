曝徐若瑄老公陷财务危机 资金缺口达11亿

新闻摘要： 据台湾媒体报道，41岁的徐若瑄卧床142天、扎300针安胎针辛苦产下儿子Dalton，但她产后不久便急接广告代言，上周又开新书记者会，并不惜首度抱儿子公开亮相抢镜，复出动作积极。明明老公李云峰是家大业大的新加坡马可波罗海运集团主席，她何苦不享清福急着抛头露面奔波？

徐若瑄与老公

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，41岁的徐若瑄卧床142天、扎300针安胎针辛苦产下儿子Dalton，但她产后不久便急接广告代言，上周又开新书记者会，并不惜首度抱儿子公开亮相抢镜，复出动作积极。明明老公李云峰是家大业大的新加坡马可波罗海运集团主席，她何苦不享清福急着抛头露面奔波？

据台媒调查，据美国权威财经媒体《彭博》报道，她老公的集团其实正面临极大财务危机，资金缺口达55亿台币(约11.5亿元人民币)，12个月内需偿还的债务逾43亿台币(约9亿元人民币)！难怪徐若瑄急复出捞金，防患未然。

除了美国权威金融新闻媒体《彭博新闻》9月14日报道，连路透也有相关报道，指出李云峰的新加坡马可波罗海业近日向债券持有人发出声明，因10月18日即将发出的3700万美元债券无力偿还，公司已在9月13日的会议上，与投资者会面时要求延长债券还日，并称公司已指派安侯建业联合会计事务所出任顾问，独立为公司营运状况体检，据悉，目前大部分投资人暂时都同意公司的请求。16日另再召开会议，让市场投资人理解此讯息。

因为国际油价大跌，不只李云峰的海运集团，全球海运自2015年年底以来，多半处于赔钱状态，韩国昔日龙头、全球第九大货柜运输公司“韩进海运”率先因经营惨淡，迫使该集团于本月声请破产管理。李云峰的马可波罗也面临考验，而且未来的债坑更大。据《彭博》及路透的报道，马可波罗海业账上的可动用的现金有4.29亿元台币，但集团总负债已高达59.52亿元台币，也就是说，资金缺口高达55亿台币。更急迫的是，有约43.7亿元台币将在未来的十二个月内到期，财务问题岌岌可危。

徐若瑄2014年闪嫁李云峰后，一直待在新加坡夫家，去年八月产下儿子Dalton(小V宝)后，在家当贵太太的日子没过不久。近期她特别把卧床期间写的书《我的倒头栽人生》在台出版，还请各方明星好友在微博、IG帮她宣传。而她早在今年三月，产后休息半年，便立刻续约拍摄代言的广告，动作积极。而且就在李云峰在新加坡为债务问题焦头烂额、召开大会的隔天，她在台北开新书记者会，从没让儿子公开亮相的她，罕见大方抱儿子抢版面，可见为了卖书用尽心力。

当时媒体问她，老公怎么没随行？她只简单以“他最近工作比较忙”带过，殊不知其实已陷入极大危机。除了新书记者会，徐若瑄也十分配合地接下许多杂志媒体访问，过往她多半接一线杂志，这回连非时尚主流的也拍，就是希望曝光多，除了宣传新书，也宣告已复出能接代言广告了。

原本外界以为徐若瑄嫁给李云峰，终于能让台湾家人日子安稳，自己也过得清闲。毕竟她十四岁出道至今二十七年，一路辛苦拼命赚钱，都是为了养活一大家子人。据财经界人士分析，这两年因石油价格积弱不振、马可波罗无可避免受到影响，但跟在新加坡已有公司无法撑过难关宣告倒闭相比，马可波罗虽然发展受到影响，至今未裁员已属不易。徐若瑄对老公财务危机回应：“我本来就不懂生意上的事，婚后我和老公也对彼此的事业和专业保持尊重又互相支持的态度！谢谢大家的关心！”

[责任编辑： 孙阳丹 ]