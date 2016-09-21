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皮特朱莉离婚！女方已提交离婚申请

2016-09-21 08:51 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　20日晚，据外国媒体报道，好莱坞影星安吉丽娜-朱莉与布拉德-皮特离婚，回顾二人恩爱历程。

　　新浪娱乐讯 据外媒报道，安吉丽娜-朱莉周一已经向布拉德·皮特提出离婚申请，同时她要求对6位子女拥有抚养权，给予布拉德-皮特探视的权利。据报道，安吉丽娜-朱莉提出离婚申请的文件显示，二人已经于15日正式分居。

　　二人在2004年合作《史密斯夫妇》时擦出火花，当时皮特还未结束与珍妮弗·安妮斯顿的婚姻。05年皮特与安妮斯顿离婚，和朱莉走到了一起，十多年里二人生了三个孩子，并领养了三个。2012年，这对六个孩子的父母宣布订婚，并于14年举行婚礼。

　　另据TMZ称，使朱莉下定决心的原因可能是她对皮特教育孩子的方式问题有很大的意见和分歧，朱莉对皮特的方式非常失望。消息还透露两人之间并不存在第三者。

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[责任编辑： 孙阳丹 ]

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