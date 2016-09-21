陈奕迅送礼王菲母女 不送谢霆锋原因：谢大厨不会穿

新闻摘要： 据台湾媒体报道，运动品牌邀请Eason陈奕迅亲自设计系列衣服，自认有选择障碍的他，当上设计师后对任何事更加严格，他说：“对细节要求好高，挑一条拉链都挑了好久，但经过这次我才知原来做一个消费者，跟做一个生产商完全是两回事。”他将设计的衣服送给圈内夫妻档好友，不过他送了王菲、窦靖童，却没送给谢霆锋，笑说：“谢大厨不会穿啦！”

陈奕迅、谢霆锋

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，运动品牌邀请Eason陈奕迅亲自设计系列衣服，自认有选择障碍的他，当上设计师后对任何事更加严格，他说：“对细节要求好高，挑一条拉链都挑了好久，但经过这次我才知原来做一个消费者，跟做一个生产商完全是两回事。”他将设计的衣服送给圈内夫妻档好友，不过他送了王菲、窦靖童，却没送给谢霆锋，笑说：“谢大厨不会穿啦！”

第一次当设计师，品牌列了一些名单给Eason送给圈中好友，他说全部名单都花了2天时间整理过，本来他们要全部随机送出，我就想应该要更有诚意，所以亲自为每一个朋友去挑选，“例如舒淇，我挑了一件衣服适合她的，也顺便挑给冯德伦，当然不会是情侣装啦，我才不会这么老土呢哈哈。Angelababy有，我也都会一起挑给黄晓明，当然没有理由老公有，老婆没有啊，或者老婆有，老公没有嘛。只有唯一我挑给窦靖童，王菲，但没有给谢霆锋啰。哈哈。”

至于为何王菲有，谢霆锋没有？Eason大笑说：“谢大厨不会穿啦！我怕他每天煮东西弄脏我设计的衣服，喷到油渍油腻腻！哈哈。我2017年春夏系列看是否有机会帮他订制厨师系列，要确定胸口有个口袋可以放汤匙，厨师帽有三条线logo在中间，哈哈哈。”至于老婆跟女儿，Eason就说，“一定会有预留啦，我昨日才知道老婆的店面都有同步代理进货我的设计贩卖。我没有叫她进货啊，她喜欢自己挑选进货，我从来都不会过问，不过知道之后都挺开心的，证明连她都欣赏我的设计，感谢她的欣赏。”ETtoday/文

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