洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

熊黛林郭可颂申请注册结婚 8300万台币购豪宅同居

2016-09-21 08:54 [来源： 新浪娱乐 ]

分享到：

　　熊黛林郭可颂

　　二人对比

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，不让50岁旧爱郭富城与小模女友方媛好事在前，35岁的熊黛林抢先一步，本月初已与郭可盈身家4亿元的亲弟郭可颂申请注册结婚，2人填报的职业皆为董事，熊黛林欣喜回应：“开心！开心！没这么快，申请核准后，3个月内就可以结婚。”他俩已联名在香港买下8300万元台币(约1800万元人民币)的豪宅当爱巢，早展开同居生活，前天王嫂总算嫁入豪门，而且还是“郭太太”。

　　熊黛林和郭富城交往7年来从未被公开承认，外传分手原因是她爱得委曲又无法融入郭富城的朋友圈，加上郭富城经纪人小美对她有意见等。分手不久后，郭富城的绯闻仍不断，去年底情定28岁网红方媛。

　　前天，郭富城结束一系列在香港的15场巡演，方媛以“天王嫂”姿态至少出席8场力挺，最终场郭富城还对着女友座位方向喊了4次“I Love You”秀恩爱，曾说“好想成家立室”的他释出想婚讯息。

　　不过，熊黛林动作比他更快，在与郭富城确定分手后，去年底她先贴出与郭可颂穿情侣鞋的脚部特写，回击2013年分手后，郭富城以“鞋子不合脚就换”的伤人说词。

　　38岁的郭可颂继承父亲塑胶事业，虽离过婚，但经营家族事业有成，身兼5间公司董事，在香港曾拥9000万元台币豪宅，身价不菲。日前又在香港北角半山买下8300万元台币的豪宅，登记的是郭可颂和熊黛林2人共同名义，该豪宅位处高层，美丽海景尽收眼底。

　　熊黛林3月自曝男友送上3克拉钻戒求婚，计划12月结婚。昨日披露熊黛林9月5日已与郭可颂申请注册结婚，2人填报的职业皆为董事，地址同是位于北角的寓所，证明婚前同居试爱。

　　她昨透露11月初拍完戏后会办婚礼，问她婚礼是否在夫家香港及娘家南京都办？熊黛林说：“还没讨论到，什么日子都没关系，重要的是Mr Right，日子确定会跟大家讲。”熊黛林身高179公分，比郭可颂高1个头，曾被外界戏谑，但她不以为意，曾在微博po郭可颂的健身照，赞他“好man啊”！

[责任编辑： 孙阳丹 ]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 洛阳今年将新增210辆公交车新开3条线路
  • 河洛文化旅游节花车巡游涧西 市民游客...
  • 洛阳一小伙子打篮球时甩丢金戒指 4天...
  • 全力推动项目建设取得新突破新成效—...
  • 2016洛阳水席文化美食节今日启动
  • “SK5病毒”来袭？谣言！
  • 贼兄弟爬墙练“手艺” 路人好心“坏”...
  • 双创人才落户洛阳有望获5000万元资金...
  • 洛阳测绘导航团队助天宫二号一飞冲天
  • 教育部公布中考改革细节：考试科目及...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605