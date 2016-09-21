熊黛林郭可颂申请注册结婚 8300万台币购豪宅同居

新闻摘要： 据台湾媒体报道，不让50岁旧爱郭富城与小模女友方媛好事在前，35岁的熊黛林抢先一步，本月初已与郭可盈身家4亿元的亲弟郭可颂申请注册结婚，2人填报的职业皆为董事，熊黛林欣喜回应：“开心！开心！没这么快，申请核准后，3个月内就可以结婚。”

熊黛林郭可颂

二人对比

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，不让50岁旧爱郭富城与小模女友方媛好事在前，35岁的熊黛林抢先一步，本月初已与郭可盈身家4亿元的亲弟郭可颂申请注册结婚，2人填报的职业皆为董事，熊黛林欣喜回应：“开心！开心！没这么快，申请核准后，3个月内就可以结婚。”他俩已联名在香港买下8300万元台币(约1800万元人民币)的豪宅当爱巢，早展开同居生活，前天王嫂总算嫁入豪门，而且还是“郭太太”。

熊黛林和郭富城交往7年来从未被公开承认，外传分手原因是她爱得委曲又无法融入郭富城的朋友圈，加上郭富城经纪人小美对她有意见等。分手不久后，郭富城的绯闻仍不断，去年底情定28岁网红方媛。

前天，郭富城结束一系列在香港的15场巡演，方媛以“天王嫂”姿态至少出席8场力挺，最终场郭富城还对着女友座位方向喊了4次“I Love You”秀恩爱，曾说“好想成家立室”的他释出想婚讯息。

不过，熊黛林动作比他更快，在与郭富城确定分手后，去年底她先贴出与郭可颂穿情侣鞋的脚部特写，回击2013年分手后，郭富城以“鞋子不合脚就换”的伤人说词。

38岁的郭可颂继承父亲塑胶事业，虽离过婚，但经营家族事业有成，身兼5间公司董事，在香港曾拥9000万元台币豪宅，身价不菲。日前又在香港北角半山买下8300万元台币的豪宅，登记的是郭可颂和熊黛林2人共同名义，该豪宅位处高层，美丽海景尽收眼底。

熊黛林3月自曝男友送上3克拉钻戒求婚，计划12月结婚。昨日披露熊黛林9月5日已与郭可颂申请注册结婚，2人填报的职业皆为董事，地址同是位于北角的寓所，证明婚前同居试爱。

她昨透露11月初拍完戏后会办婚礼，问她婚礼是否在夫家香港及娘家南京都办？熊黛林说：“还没讨论到，什么日子都没关系，重要的是Mr Right，日子确定会跟大家讲。”熊黛林身高179公分，比郭可颂高1个头，曾被外界戏谑，但她不以为意，曾在微博po郭可颂的健身照，赞他“好man啊”！

[责任编辑： 孙阳丹 ]