《BJ单身日记》续集上映 3810万美元打破英票房纪录

新闻摘要： 15年前，《BJ单身日记》让一个胖胖的、爱出洋相的大龄剩女，被两位英国男神争抢，而这部现象级的影片，在继2004年推出《BJ单身日记2：理性边缘》后，一直拖了12年才让续集3在大银幕亮相。

《BJ单身日记》

法制晚报讯(记者曾慧) 15年前，《BJ单身日记》让一个胖胖的、爱出洋相的大龄剩女，被两位英国男神争抢，而这部现象级的影片，在继2004年推出《BJ单身日记2：理性边缘》后，一直拖了12年才让续集3在大银幕亮相。

虽然没有了休·格兰特，不过根据今晨出炉的北美票房数据显示，蕾妮·齐薇格加科林·费尔斯的组合，让《BJ单身日记3：BJ的孩子》刷新了英国票房纪录，同时也在北美票房排行榜上位居探花位置。

“单身日记”12年后再突破

在《BJ单身日记》成为现象级影片15年后，这部面向女性的电影续集再次出现。最新的“BJ3”制作成本为3500万美元，于上周在北美、英国等38个国家和地区上映。

该片首周末在英国收获了3810万美元，这是迄今为止浪漫喜剧在英国收获的最好成绩，而在英国之外的地区，该片首周末收获了3000万美元的票房，凭此足以登顶海外周末票房排行榜。

环球国内发行部尼克·卡普说道：“开画便在24个国际市场上赢得冠军的确是一件十分了不起的事。显然，在全球范围内，不管是这本书还是演员都深受观众喜欢。”

在北美，“BJ的孩子”赢得了B+的影视评分。该片的灵感源自英国作家海伦·菲尔丁的小说，影片里，BJ是一位事业上如鱼得水的新闻编辑，第三部的她将比前两部更加注重生活与事业的平衡，然而在发现自己怀孕之后生活又一次天翻地覆。

日前，女主角蕾妮·齐薇格在亮相《BJ单身日记3：BJ的孩子》伦敦首映礼时，正式宣告努力寻找真爱的大龄剩女布里奇特·琼斯(Bridget Jones)的回归。

出席首映礼前，蕾妮还参加了《早安英国》节目的录制，并表示拍摄怀孕的经历让自己渴望成为母亲。6年的息影时光里，蕾妮前往利比里亚开展女性慈善活动，享受陪伴家人的温馨生活，过得比以往更加充实。

在蕾妮看来，人们之所以如此喜爱布里奇特这个角色，是因为“她展露了自己人性脆弱的一面”，也因为观众见证了她的“不安和焦虑”。

“萨利机长”北美继续高飞

而在北美市场将《BJ单身日记3》踩在脚下的，是传记电影《萨利机长》，在上映的第二个星期，该片票房持续高飞。

根据周末影院数据，克林特·伊斯特伍德执导，汤姆·汉克斯主演的传记电影《萨利机长》票房下降37%，约为2200万美元，其国内总票房为7050万美元。影片根据2009年全美航空1549号航班机长切斯利·舒伦伯格的真实英雄事迹改编。讲述了萨利机长在发动机失效的情况下，成功迫降拯救155名乘客和机组人员的故事。海外方面，影片上映于44个市场，赢得了700万美元的票房，其海外总票房为2340万美元，全球总票房为9390万美元。

《萨利机长》轻松地登顶周末票房，亚军则是狮门影业出品的《女巫布莱尔》，其上映于3202个影院。在周末，这部1999年版《女巫布莱尔》的续集被人寄予厚望，然而其只获得了C的影视评分。

文/实习生曾慧

[责任编辑： 孙阳丹 ]