《中国式关系》正在热播 陈建斌叶一云同框画风清奇

新闻摘要： 由陈建斌、马伊琍、叶一云、胡可主演的都市现实题材剧《中国式关系》正在热播。在剧中，叶一云把霍瑶瑶这个元气满满的美少女刻画的入木三分，把自己内心的挣扎和隐忍诠释的淋漓尽致，与大叔马国梁相爱相杀，游离在美好与遗憾之间的画风击碎了观众的心。

《中国式关系》剧照

陈建斌、马伊琍、叶一云

陈建斌与叶一云

《中国式关系》花絮照

《中国式关系》陈建斌剧照

新浪娱乐讯 由陈建斌、马伊琍、叶一云、胡可主演的都市现实题材剧《中国式关系》正在热播。在剧中，叶一云把霍瑶瑶这个元气满满的美少女刻画的入木三分，把自己内心的挣扎和隐忍诠释的淋漓尽致，与大叔马国梁相爱相杀，游离在美好与遗憾之间的画风击碎了观众的心。

叶一云角色代入感强烈面对生活成打不死的小强

在剧中，叶一云饰演的霍瑶瑶年龄不大，却是一个混迹社会的“老司机”，她遭遇过富二代的穷追猛砸，喜欢上对自己坐怀不乱的暖心大叔，虽然家庭不幸，但她依然能够屹立不倒，面对生活她就是一个打不死的小强。叶一云通过对角色细致入微的刻画，把霍瑶瑶在生活中四处碰壁，机灵多变表现的贴近生活，让观众倍感亲切同情。

剧中的霍瑶瑶驾驭得了制服诱惑，演得出萝莉的楚楚可怜，降服小跟班，却用极端的方式解决家庭危机。霍瑶瑶面对马国梁前妻时对马国梁表现出的暧昧贴心，面对气质美女江一楠时含沙射影的醋意，面对关强质疑时的强势霸道，叶一云表现的非常出色，使观众的代入感强烈。

陈建斌叶一云画风清奇一声令下便入洞房

在刚刚播出的剧集中，马国梁心灰意冷时回到家时，看到在沙发上等自己回来的霍瑶瑶已经睡着。霍瑶瑶开始进入贤妻模式，亲自下厨为马国梁做出了一桌饭菜，虽然这是一桌黑暗料理，博学的马国梁也评价为“分子菜”，但好戏刚刚开始，霍瑶瑶一句“讨厌”把小女人撒桥的权利发挥到极致，霍瑶瑶用超理想状态勾引马国梁就范，“好学上进、贤良淑德、眼镜勾引”，一记必杀“您一声令下，今晚咱们就可以入洞房了”，然而马国梁依旧不买账，霍瑶瑶无奈做出最后一搏把自己献上，可是“皇上”依旧无动于衷。有观众看不下去了“马哥太有定力了”。

然而，剧情来了个急刹车，马国梁与霍瑶瑶刚刚建立的美好画面瞬间被击碎，马国梁的钱丢了，一同消失的还有霍瑶瑶和她关机的电话，剧情发展到此，惹得观众发起了对霍瑶瑶的围剿。然而事发有因，霍瑶瑶父亲被金斗斗敲诈，出于无奈霍瑶瑶拿了马国梁的全部家当去解决，在父亲威逼之下，不想自己感情被绑架的霍瑶瑶为爱勇敢跳楼。霍瑶瑶与马国梁的情感走向也备受期待，不少网友表示：两人一定要在一起！

[责任编辑： 孙阳丹 ]