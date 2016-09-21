洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

《欢乐颂2》邓伦饰谢滨 与五美之一关关有感情纠葛

2016-09-21 09:08 [来源： 新浪娱乐 ]

分享到：

　　邓伦

　　新浪娱乐讯 《欢乐颂》续集一直备受期待，今日电视剧欢乐颂官方微博宣布第二季会有新演员加盟，而年轻演员邓伦将在《欢乐颂2》中饰演热爱音乐的谢滨，并将与“五美”中的关雎尔之间有一段感情纠葛。

　　据原著小说描述，邓伦此番饰演的谢滨是个警察，与关雎尔一同陷入爱情漩涡，但随着自己过往身世被曝光，22楼其他几位姑娘的介入，以及关关父母的反对……两人之间的感情也经历了重重纠葛，关雎尔和谢滨最终能否走到一起也成为《欢乐颂2》的一大悬念。

　　而根据此番官微对谢滨角色的介绍，“他外表狂放不羁，实则有一颗纯真的赤子心，音乐上才华横溢，屡屡让人在惊喜之余，感受到心灵深处的触动和震撼；而当面对为了自己勇敢蜕变的关雎尔，一向敢作敢为的他却心生犹豫：原来爱情真的会让人变得软弱，越是在乎，才越是难以决断、患得患失——他就是谢滨”。他与关雎尔的感情纠葛，我们或能窥探一二。

　　邓伦此前曾出演过《十五年等待候鸟》、《花非花雾非雾》等电视剧中，此番作为新角色加盟《欢乐颂2》也引发不少观众的期待。据悉，《欢乐颂2》将于9月底开拍。

[责任编辑： 孙阳丹 ]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 洛阳今年将新增210辆公交车新开3条线路
  • 河洛文化旅游节花车巡游涧西 市民游客...
  • 洛阳一小伙子打篮球时甩丢金戒指 4天...
  • 全力推动项目建设取得新突破新成效—...
  • 2016洛阳水席文化美食节今日启动
  • “SK5病毒”来袭？谣言！
  • 贼兄弟爬墙练“手艺” 路人好心“坏”...
  • 双创人才落户洛阳有望获5000万元资金...
  • 洛阳测绘导航团队助天宫二号一飞冲天
  • 教育部公布中考改革细节：考试科目及...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605