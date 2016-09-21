《欢乐颂2》邓伦饰谢滨 与五美之一关关有感情纠葛

新闻摘要： 《欢乐颂》续集一直备受期待，今日电视剧欢乐颂官方微博宣布第二季会有新演员加盟，而年轻演员邓伦将在《欢乐颂2》中饰演热爱音乐的谢滨，并将与“五美”中的关雎尔之间有一段感情纠葛。

邓伦

新浪娱乐讯 《欢乐颂》续集一直备受期待，今日电视剧欢乐颂官方微博宣布第二季会有新演员加盟，而年轻演员邓伦将在《欢乐颂2》中饰演热爱音乐的谢滨，并将与“五美”中的关雎尔之间有一段感情纠葛。

据原著小说描述，邓伦此番饰演的谢滨是个警察，与关雎尔一同陷入爱情漩涡，但随着自己过往身世被曝光，22楼其他几位姑娘的介入，以及关关父母的反对……两人之间的感情也经历了重重纠葛，关雎尔和谢滨最终能否走到一起也成为《欢乐颂2》的一大悬念。

而根据此番官微对谢滨角色的介绍，“他外表狂放不羁，实则有一颗纯真的赤子心，音乐上才华横溢，屡屡让人在惊喜之余，感受到心灵深处的触动和震撼；而当面对为了自己勇敢蜕变的关雎尔，一向敢作敢为的他却心生犹豫：原来爱情真的会让人变得软弱，越是在乎，才越是难以决断、患得患失——他就是谢滨”。他与关雎尔的感情纠葛，我们或能窥探一二。

邓伦此前曾出演过《十五年等待候鸟》、《花非花雾非雾》等电视剧中，此番作为新角色加盟《欢乐颂2》也引发不少观众的期待。据悉，《欢乐颂2》将于9月底开拍。

[责任编辑： 孙阳丹 ]