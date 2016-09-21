新闻摘要： 经历了上周的“情商盲测”后，本周三20点《Hello！女神》继续发力，以“元气”为主题，从活力、勇气等方面考核女主的能力。因此，本期节目中，10位选手除了进行一场别开生面的接力赛，还将走上蹦极台，开展勇气大对决。

《Hello！女神》本期节目中，10位选手除了进行一场别开生面的接力赛，还将走上蹦极台，开展勇气大对决。

新浪娱乐讯 经历了上周的“情商盲测”后，本周三20点《Hello！女神》继续发力，以“元气”为主题，从活力、勇气等方面考核女主的能力。因此，本期节目中，10位选手除了进行一场别开生面的接力赛，还将走上蹦极台，开展勇气大对决。现场，惊险刺激的运动比赛紧张激烈，选手们的欢笑声和尖叫声也不绝于耳。

清晨接力赛跑曹婉瑾暴露“吃货”本性

一日之计在于晨，一大清早，选手们就开始了元气比拼第一项——接力跑，10位选手被分成两队进行PK，每位队员需要奔跑400米左右。看似简单的接力跑，却因为障碍物的设置而变得看点十足。抱着西瓜、水壶，牵着狗在湖边奔跑的女神，可一点儿也不像想象中的美好，相反，一个个儿气喘吁吁，叫苦不迭。不过，为了团队的荣誉，选手们都坚持了下来，不断突破自己，努力向前奔跑。

作为一名爱狗人士，贝依霖起初对牵狗跑步兴奋不已，兴高采烈地叫着“就算是巨懒的狗，我也能抱着它跑”。谁知，她和狗狗玩得正起劲儿，准备起跑时，狗狗直接挣脱链子，撒着欢儿的跑了，怎么也拉不住。而此前一直担心短腿小柯基无法跑赢的谭盐盐，却一路逆袭，将贝依霖甩地远远的。

另一边的小小蕾和曹婉瑾，则分别抱着水壶和西瓜，还未跑到半路，便受不住了，小小蕾干脆将水壶里的水倒进了湖里；曹婉瑾更是吃货本性大爆发，直接将西瓜砸开，边跑边吃，将将跑到终点时，一大半西瓜都被她吃空了，逗得其他人哈哈大笑。

直面数十米蹦极台李元一情绪崩溃

接力跑后，选手们迅速转战蹦极场，进行勇气大考验。据悉，10位女神此前均未有过蹦极体验，面对突如其来的挑战，大家都忐忑不已，面露惊色。

不过，仍然有几名选手在忐忑之时还不忘逗比——曹婉瑾始终不忘吃，大叫“上路前能让我再吃口薯片嘛”；小小蕾则永远惦记自己的麻将事业，“保佑我麻将杠杠杠上花，德玛西亚！”

相比之下，李林蔚、万穗这对“恐高二人组”刚站在蹦极台的栏杆边，就尖叫不已，哭闹着“不想跳”，李林蔚还特意向母亲打电话寻求安慰。

在母亲及队友的安慰下，李林蔚最终勇敢的站上了蹦极台，跨出了克服恐惧的第一步。尽管这只是一次游戏，但对李林蔚来说，这也许是一次战胜自我的绝佳机会，在今后的成长之路上，只要想起这一刻，想必都会勇气满满，敢于应对任何挑战。

在一旁观战的李元一表情十分镇定，每上去一个小伙伴，她都为她们加油打气，站在蹦极台上，她也面带笑容，跟队友开起了玩笑。令众人都没想到的是，刚系上安全带，李元一就绷不住了，对着在一旁看护的工作人员嗷嗷大叫起来，“你们别推我，我自己跳！”说着，腿肚子不停地打哆嗦，双手也紧紧地抓着栏杆，眼泪止不住的往下掉。面对队友的安慰，李元一也丝毫不理，始终陷入恐惧之中。

如此情绪崩溃的李元一究竟能否顺利完成挑战？女神们的养成之路还会发生怎样的故事？本周三20点，《Hello！女神》让我们拭目以待。

[责任编辑： 孙阳丹 ]