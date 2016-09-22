《王牌逗王牌》首映 刘德华护粉心切当场发飙上前喝止

新闻摘要： 21日，电影《王牌逗王牌》在京举行首映式，导演王晶携片中两大王牌刘德华、黄晓明，以及胡然、欧阳娜娜、谢依霖、吴樾等出席，黄晓明拿着刘德华的灯牌上场，小粉丝心态毕现。谈及各自角色时，谢依霖透露自己在片中与刘德华的吻戏被全部删掉，大呼可惜。

《王牌逗王牌》21日晚在北京举行首映礼，刘德华现场收获无数迷弟迷妹。黄晓明也坦言自己是天王“迷弟”，举着”华“字灯牌上台“追星”，现场爆笑不已。

新浪娱乐讯 21日，电影《王牌逗王牌》在京举行首映式，导演王晶携片中两大王牌刘德华、黄晓明，以及胡然、欧阳娜娜、谢依霖、吴樾等出席，黄晓明拿着刘德华的灯牌上场，小粉丝心态毕现。谈及各自角色时，谢依霖透露自己在片中与刘德华的吻戏被全部删掉，大呼可惜。刘德华回应称自己现在有老婆有女儿不能随便拍吻戏。活动接近尾声时，有粉丝想要上台被保安推搡，刘德华护粉心切当场发飙，“完美偶像”当之无愧。

刘德华为妻女删掉吻戏

电影《王牌逗王牌》讲述了刘德华饰演的囧探宝爷与黄晓明饰演的侠盗骆家豪强强练手，夺取“上帝种子”的冒险故事。首映礼一开始，王晶携一众主创上台，黄晓明更拿着“华”字灯牌上场，坦言自己是华仔多年的粉丝，并透露当时拍《上海滩》就是刘德华选的自己。

片中扮演苏菲的谢依霖称自己是“男神收割机”，笑说片中几大男神都有色诱她的戏份。不过，谢依霖表示，原本在片中有和华仔的吻戏，但可惜最后都被华仔删掉了。对此，一旁的刘德华笑说，自己现在有老婆有女儿，不能随便拍这种戏。谢依霖见状不甘心，仿若小S附体，称，不吻可以，可以摸，更在主持人小尼的唆使下，请缨表示自己早二十年可以去演导演的情色片，搞得一旁的王晶非常尴尬。

刘德华护粉心切当场发飙

活动中，刘仪伟带领电影《我说的都是真的》剧组前来踢馆，笑称自己是刘德华看着长大的，更率先出马，和烧饼一起表演了一段相声。随后，“壮声组合”作为外援，红衣红帽，拿着折扇上场，一段刘德华经典串烧将全场粉丝心态点燃。

刘德华上台后，在主持人和现场观众的撺掇下，更现场教授起电影主题曲《笑一笑》，并与黄晓明、“壮声组合”一起清唱起来。随后，在活动接近尾声时，聚集在舞台右侧的粉丝或许是想要上台与偶像有近距离的接触，结果遭到保安推搡，台上的刘德华见状激动上前喝止，更在拍照结束后跳下台问候被推搡的粉丝，堪称“完美偶像”。

据悉，影片将于10月1日国庆档登陆全国院线。(安东/文)

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