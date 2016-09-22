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日媒曝小松菜奈疑已有男友 交往G-Dragon或劈腿(图)

2016-09-22 09:09 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　小松菜奈被曝和GD热恋，日媒却盛传正牌男友是菅田将晖

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，日本女星小松菜奈被爆热恋，对象是韩国天团BIGBANG成员G-Dragon(权志龙)，泡温泉的私密照外流，引起网络热烈讨论。而她从迷妹升级，变成GD新女友，双方都单身交往并无问题，但是21日日本娱乐圈又爆出另一位正牌男友，应该是《民王》的菅田将晖。

　　据《CyzoWoman》报导，小松菜奈和菅田将晖合作电影《溺水小刀》，私底下也相当要好，被传关系亲近的朋友都听说过两人交往。没想到她近日因为GD私人帐号遭骇，和男方疑似交往的亲密照曝光，透过一连串照片拍摄的日期，有周刊记者推测“她有可能劈腿。”

　　小松菜奈的感情生活一直受到外界好奇，有摄影师表示“跟拍过菅田将晖，想拍下两人同框照片，结果却失败了，两人现在都是高人气，如果有相关照片，肯定是大消息。”尽管两人被盛传交往，但是随着和GD的亲密私照流出，3人关系更加令人雾里看花。ETtoday/文

[责任编辑： 孙阳丹 ]

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