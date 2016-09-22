艾玛沃特森露点照遭色情网站曝光 被上百人转载分享

新闻摘要： 据台湾媒体报道，在电影《哈利波特》中饰演赫敏的女星艾玛沃特森(Emma Watson)早已蜕变成亭亭玉立的性感小女人，平时热心公益的她，早前也被获选为联合国亲善大使。但是她日前却遭到色情网站曝光露点照，而她也透过律师提告，强制该网站撤除照片。

艾玛沃特森

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，在电影《哈利波特》中饰演赫敏的女星艾玛沃特森(Emma Watson)早已蜕变成亭亭玉立的性感小女人，平时热心公益的她，早前也被获选为联合国亲善大使。但是她日前却遭到色情网站曝光露点照，而她也透过律师提告，强制该网站撤除照片。

据美国网站《TMZ》报导，艾玛沃特森早前曾拍摄过一组露点照，被美国色情网站《Celeb Jihad》发布在其网站上。据悉，照片中的她完全上身真空上阵，仅穿一条桃红色的透明薄纱上衣，胸前两点尽露，照片在该网站曝光后，随即被上百人转载分享。

艾玛-沃特森

艾玛沃特森目前人在纽约，以联合国亲善大使身份在联合国总部演讲，她也迅速透过律师寄出法律信函，要求色情网站立刻撤下“露点照”，并强调拥有这些照片的著作权。代表律师解释，该批照片是由艾玛的个人形象设计师所拍摄，其后也已将版权交给她，因此必须将照片下架，否则将控告对方侵权。据报导，该色情网站已经将该批照片全部撤下。ETtoday/文

[责任编辑： 孙阳丹 ]