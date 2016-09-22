金秀贤称霸韩星片酬 其实在中国片酬更高

新闻摘要： 近日有韩媒盘点出“韩国男演员片酬排行TOP5”，其中金秀贤以每部戏折合1390万人民币的片酬排在榜首，凭借《太阳的后裔》在中国爆红的宋仲基并列第四，除此之外，苏志燮、李敏镐、李钟硕、金宇彬等均在榜上。

金秀贤

李钟硕

rain

新浪娱乐讯 近日有韩媒盘点出“韩国男演员片酬排行TOP5”，其中金秀贤以每部戏折合1390万人民币的片酬排在榜首，凭借《太阳的后裔》在中国爆红的宋仲基并列第四，除此之外，苏志燮、李敏镐、李钟硕、金宇彬等均在榜上。但韩国人气欧巴的片酬和动辄千万的中国演员片酬相比可谓小巫见大巫，1390万人民币在中国不及顶级演员片酬的五分之一。对比国内演员令人咋舌的高片酬，韩国演员人气旺片酬低的高性价比，也令中国片方趋之若鹜。韩国演员在中国市场的片酬也因此水涨船高，甚至比他们在韩国本土的价格翻了几倍。

小鲜肉领跑韩国片酬榜不及中国演员

在这份韩国媒体评出的片酬排行榜中，包揽前五的基本都是中国观众熟悉的“韩国欧巴”。凭借《来自星星的你》爆红亚洲的金秀贤以6400万韩元，折合人民币1390万人民币。紧随其后的是老牌偶像苏志燮以，而前国民老公李敏镐则以968万片酬位居第三，宋仲基和李钟硕则以约842万人民币并列第四，排在第五的金宇彬的片酬则为人民币674万。

对比这五位韩国top级别男演员的片酬，中国演员的片酬更是令人咋舌。此前有媒体曾报道，周迅接下《如懿传》的片酬为9000万，而钟汉良和angelababy作为男女主演一共从片方处领走了近1.5亿的片酬。。据业内人士透露，现在国内不少一线演员被炒到了六七千万，单集片酬逼近甚至超过了百万。一些炙手可热的小鲜肉的片酬可谓天价，就连一些非一线演员的片酬也开到了三、四千万。演员片酬暴涨，连出天价，动不动就分走一大半制作费，已经成为行业现状，央视此前还因此点名批评中国影视行业片酬过高的现象。

考虑到韩国影视剧体量小，每部剧只有20集左右，这样算来，李敏镐的单集片酬约50万人民币、宋仲基李钟硕等人气演员的单集片酬约40万，就连称霸韩国市场的金秀贤单集片酬也才约摸70万，对比国内演员一部三四十集电视剧就拿走四五千万，国内一线单集百万的片酬价格来也便宜不少，韩国欧巴们的价格可谓亲民。

中国砸重金引韩流欧巴来华片酬翻倍

近两年来，从《继承者》、《来自星星的你》在到《太阳的后裔》，韩流的卷土重来，令这些韩国人气欧巴在中国同样拥有很到的知名度。从李敏镐到金秀贤再到宋仲基李钟硕，无数个来自韩国的欧巴成为俘获中国粉丝的“国民老公”，中国市场对他们自然蠢蠢欲动。

据了解，李钟硕在韩国拍戏单部剧片酬不超过千万，但此前其来中国接拍《翡翠恋人》，就是被片方用重金请来。曾有消息指其接拍该剧的片酬将近7000万，也有消息指最后欧巴事实上拿到手的是4000万人民币。4000万也好7000万也好，片酬都比其在韩国拍剧整整翻了好几番。

而另有知情人士透露，Rain郑智薰在出演《克拉恋人》时，片酬就已经是3000万左右，而这已经是前年的价格。今年他又来中国接拍了《八月未央》，据了解，相比两年前的3000万，现在rain的片酬只升不降。而此前凭借《太阳的后裔》在中国爆红的宋仲基，在人气最当红时曾有媒体报道称其在中国的片酬开价近亿。对比其在韩国只有800多万人民币的片酬，翻了近10倍。

这些韩国当红演员在中国的人气火热，不逊于国内一线演员，但在片酬上却远低于国内行情，性价比之高也令不少国内片方不惜砸重金邀请韩国演员们来中国拍戏。

面对中国片方捧着多五六倍的片酬诱惑和动摇，不少韩国当红艺人纷纷试水中国市场来华捞金。韩国艺人来华发展再次迎来了次小高峰。允儿、池昌旭、安宰贤、李敏镐、朴敏英、权相佑等韩国演员们都开始或已经来华接拍影视作品，电视上也不难发现这些韩国演员的身影。

中韩影视环境差异大限韩令降温掘金热

凭借一部爆款韩剧在中国市场走红，再进军中国市场赚取比韩国市场翻了数倍的片酬，这似乎已经成了韩国偶吧们来华捞金的默认路径。而为什么一个演员，在韩国中国人气都很高，但在两国的片酬差距如此悬殊？皆是因为两国影视行业的本质差异。韩国的电视市场相对固定，以几家电视台为主导边拍边播，一个剧从开发到制作往往都是在电视台的控制之下，对于电视制作和演员的片酬有很好的把关和抑制作用。而中国电视剧则是先拍后播，制播分离的模式，影视制作公司多如牛毛，为了能够顺利卖片给强势电视台，相互之间竞争激烈，甚至不惜通过很砸片酬请来明星演员撑场面。而在这样的竞争态势之下，演员们的片酬被不断的抬高。

虽然，中国广阔的影视市场和重金开出的高片酬，对韩国演员有不小的诱惑力，一度成为韩国欧巴的捞金良机。但是8月开始蔓延的限韩令，使得韩国欧巴在中国的捞金之路受到重挫。多部拟邀杭锅演员出演的电视剧临时换角，韩国艺人出演综艺节目镜头被剪，中国影视剧公司对于启用韩国演员更加谨慎，中国市场的韩流热潮已经大幅冷却。而在这样的语境之下，韩国艺人的片酬也应声下跌，恐无法和最鼎盛时期相比。(蒋顺发/文)

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