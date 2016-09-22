《蓝精灵3》曝中文预告 启动CG纯动画导演配音大换血

新闻摘要： 继经典动画《蓝精灵》改编的真人动画电影相继推出并在全球狂收人气之后，索尼最新3D动画电影《蓝精灵：失落的村庄》(以下简称《蓝精灵3》)也即将迎来问世。近日，该片全球首曝先行预告，4个可爱的蓝色小家伙在一片神秘丛林中展开冒险，极尽淘气耍宝之能事，搞笑的表情与动作让人捧腹不已，逗趣卖萌气质可见一斑，令人期待。

蓝妹妹和好朋友聪聪、笨笨、健健一起寻找神秘的失落村庄

新浪娱乐讯 继经典动画《蓝精灵》改编的真人动画电影相继推出并在全球狂收人气之后，索尼最新3D动画电影《蓝精灵：失落的村庄》(以下简称《蓝精灵3》)也即将迎来问世。近日，该片全球首曝先行预告，4个可爱的蓝色小家伙在一片神秘丛林中展开冒险，极尽淘气耍宝之能事，搞笑的表情与动作让人捧腹不已，逗趣卖萌气质可见一斑，令人期待。据悉，该片初定于2017年3月31日北美公映。

《蓝精灵》全新启动CG纯动画导演配音大换血

电影《蓝精灵3》由《怪物史瑞克2》导演凯利·阿斯博瑞执导，曼迪·帕廷金为蓝爸爸配音，蓝妹妹由黛米·洛瓦托配音，大反派格格巫则由雷恩·威尔森献声。作为《蓝精灵》系列电影的重启之作，《蓝精灵3》不仅经历了导演与配音演员的大换血，还将全部采用CG动画形式呈现。也就是说，片中将不会再有真人演出，全部都是动画形象。这对于广大动画粉丝来说，无疑更加贴近自己的心中所属。

此外，影片也将围绕蓝精灵展开全新的冒险故事。蓝妹妹和她最好的朋友聪聪、笨笨、健健，因为一张神秘的地图被卷入到一场令人兴奋和惊心动魄的冒险当中。在这片充满神奇生物的禁林里，蓝精灵们要赶在邪恶格格巫之前找到了一个神秘的失落村庄。在经历了充满战斗和危险的过山车之旅后，蓝精灵们踏上了发掘家族史秘密的征程……

首支预告激萌逗趣蓝精灵误入丛林上演新冒险

此次曝光的预告主要聚焦蓝精灵们在一片神秘丛林中展开的短暂冒险。预告一开始，几个小家伙似乎正因迷路的问题闹的不可开交，一个奇怪的屏障更是阻拦了他们的去路。当然，天性调皮的蓝精灵不会因为这一点小小的阻碍而放弃探险，推、压、挤、撞轮番上演，背靠屏障扭动屁股的样子更是激萌十足。在屏障落下的一刻，陌生而又富有神秘色彩的丛林出现在眼前。几个蓝精灵相继探出头向外张望，穿过黑框的画面极富裸眼3D效果，就连观众都仿佛进入到这个神秘丛林中，并即将和蓝精灵们一起嬉闹探险。然而，还未来得及一一探索奇妙的丛林秘景，站在最边缘的蓝精灵就被一颗食人花一口吞下，但随即又好像因为不太合胃口而被吐了出来，惹得一旁的蓝精灵捧腹大笑不止。不过接下来，这个幸灾乐祸的蓝精灵也被吞进腹中，意想不到的画面充满了喜感。预告尾声还打出了“你以为你了解他们的世界？那可不一定”的字幕，似乎提示着蓝精灵们将展开一段全新有趣的冒险旅程，让人十分期待。

[责任编辑： 孙阳丹 ]