悬疑惊悚电影《捉迷藏》发推门海报 霍建华卷入杀人案

新闻摘要： 悬疑惊悚电影《捉迷藏》自改档11月4日以来，陆续发布了一系列新鲜物料，这部惊悚大片逐渐露出反映社会现实问题的一面。今日，片方曝光“推门”版海报，霍建华、秦海璐、万茜、春夏、董子健五位主演各自站在一扇门前，状态紧张，表情狰狞。

《捉迷藏》片方曝光“推门”版海报，霍建华、秦海璐、万茜、春夏、董子健五位主演各自站在一扇门前，状态紧张，表情狰狞。

新浪娱乐讯 悬疑惊悚电影《捉迷藏》自改档11月4日以来，陆续发布了一系列新鲜物料，这部惊悚大片逐渐露出反映社会现实问题的一面。今日，片方曝光“推门”版海报，霍建华、秦海璐、万茜、春夏、董子健五位主演各自站在一扇门前，状态紧张，表情狰狞。在身陷连环杀人案的同时，纷纷身负秘密，进退两难。

霍建华陷连环杀人迷局秦海璐万茜直面凶手进退两难

电影《捉迷藏》取材于真实社会事件，影片的背景是一起悬而未决的连环杀人案，其凶手一直在与所有人捉迷藏。“推门”版海报中，霍建华作为勾连整个故事的关键角色，寻找凶手，警惕而小心，为找寻真相不惜以身犯险。

秦海璐一反在物料中略显邋遢的形象，衣着光鲜地藏在门后，她扮演一位挣扎在社会底层的单身母亲，面对脏乱的空间望而却步，半掩的门后似乎藏着她巨大的秘密。而万茜则已“走进”象征着危险的门中，头发凌乱，表情极度惊恐，似已目睹真凶。

赤脚靠门的春夏，好像已经看见危险的真相，寻求着保护。董子健则完全打开了门，右手指向前方，脸上带着惊讶和疑惑，似乎已经看穿真相却无法现身。在这起连环杀人案中，他们每个人都扮演着极为关键的角色。

聚焦都市住房矛盾霍建华拼尽全力护家庭

本版海报通过“门”这一重要道具引出了《捉迷藏》中的核心场景——家。在电影《捉迷藏》中，城市里正在发生一起连环杀人案，不断有人离奇失踪，人心惶惶但无人知道凶手是谁。霍建华饰演的男主角张家伟本来和家人住在高级公寓，事业有成、家庭幸福。直到一天他接到一通神秘电话，就此卷入这场连环杀人案，面对生人入室的重重危机，他挺身而出保护妻女，与神秘的头盔人展开了一场激烈的对抗。

家，是现代社会中人们至关重要的避风港。房子作为承载“家”的空间，却渐渐成了困扰着人们的头号难题。《捉迷藏》的连环杀人案正是因“抢房子”而起，社会问题的受害者为房所迫，设下了鸠占鹊巢的迷局，引霍建华等人入瓮。这个与现实紧密相关的故事，相信一定会引起广大观众的共鸣。

电影《捉迷藏》由新线索(北京)影视投资有限公司、威秀电影亚洲有限公司、青春光线联合出品，刘杰执导，霍建华、秦海璐和万茜领衔主演，春夏特别出演，董子健友情出演，影片强势定档11月4日，全国上映。这场惊心动魄的抢房大战，有待观众们在影院见证。

[责任编辑： 孙阳丹 ]