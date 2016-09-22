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陈坤谈二次元世界 望胸怀像亚历山大大帝

2016-09-22 09:15 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　陈坤

　　陈坤代言某知名动漫手游

　　谈谈/文

　　新浪娱乐讯9月21日晚，陈坤在上海出席其代言的某知名动漫手游发布会。作为不折不扣的二次元动漫迷，陈坤表示自己最看重游戏里的世界观，更自曝最崇拜游戏中的亚历山大大帝，希望自己的胸怀可以像大帝。

　　作为不折不扣的二次元动漫迷，陈坤多次在微博上推荐自己喜欢的动漫手游，而这次成为代言人，他则幽默表示代言是做粉丝做到的最高境界。陈坤在活动中透露说，他非常看重游戏中所表达的世界观，而且很欣赏里面哲学性的台词。

　　多年前，陈坤就因为在微博上推荐该款手游而引发二次元界全民P图狂欢，被PS成了近百个动漫人物形象。不过他当天则表示现实生活中不需要cosplay，“我们本来就是这些角色，我们可以成为任何一个人物！”引发台下粉丝一阵高呼。

　　不过最让大家意想不到的是，陈坤自曝他最崇拜的是游戏中的亚历山大大帝，“我看整个故事时候，这个人物非常触动我的心，我希望我内心的胸怀可以像大帝。”(谈谈/文)

[责任编辑： 孙阳丹 ]

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