陈乔恩发长文悼念乔任梁：心疼你受的那些苦

新闻摘要： 昨日，乔任梁追思会在上海龙华殡仪馆举行，乔任梁生前好友陈乔恩、赵丽颖、李易峰、井柏然、付辛博、薛之谦、张超、陈泽宇等低调到场。现场，陈乔恩哭得泣不成声。

陈乔恩晒与乔任梁合影

陈乔恩微博截图

腾讯娱乐讯昨日，乔任梁追思会在上海龙华殡仪馆举行，乔任梁生前好友陈乔恩、赵丽颖、李易峰、井柏然、付辛博、薛之谦、张超、陈泽宇等低调到场。现场，陈乔恩哭得泣不成声。

今日(9月23日)凌晨，陈乔恩在微博发表长文悼念好友乔任梁，以下为陈乔恩微博全文：

生命是什么呢？

生命是不知道如何是好。

你永远停在2016年9月16日这一天

你是我在这里认识的第一个朋友，

一见如故，惺惺相惜。

你疼我就如疼女儿那样宠著，

你比我小却总让着我，你是个绅士。

你总是想办法给我惊喜，你是我的圣诞老人，是我的kimi叮当，是大家的有求必应先生。

你走了

走的那样安静，那样孤单，那样令人措手不及

我懵了

更多的是自责，我不知道你病的那么重

对不起对不起我的后知后觉

对不起对不起我没有多多的关心你

心疼你受的那些苦

舍不得舍不得你

怎么会是你

怎么可能是你！

我不知道如何是好

更多的是遗憾

你留给这个世界的遗憾

留给家人朋友粉丝的遗憾

我来送你了，你就静静的躺在那里

像睡着ㄧ样

我没想过有一天要这样送你走

我没想过重逢竟是告别

人生无常

你在看着我们吧，你那么调皮，一定会来自己的告别式你看到那么多爱你的人了吗

最后三鞠躬，最后ㄧ眼

我小声的跟你说再见

再见再见Kimi

谢谢曾经陪伴的日子，我最亲爱的朋友

谢谢你真挚的友谊，我将紧紧拥抱着它

你是天才，谢谢你为每个人带来的温暖和光

朋友跟我说，爱我的人，会变成星星守护著我

我不知道你变成星星了吗？

也许你已经转化成任何一种物质力量了

我们将用不同的形式拥有你

人生是在得到中失去，在失去中得到的。

安息Kimi

[责任编辑： 郑笑菲 ]