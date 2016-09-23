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台北故宫将拆除成龙所捐12兽首复制品 成龙回应

2016-09-23 10:40 [来源： 中国台湾网 ]

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　　成龙捐给台北故宫(微博)南院的12生肖兽首，面临斩首命运。(图片来源：台北故宫)

　　中国台湾网9月22日讯据台湾《联合报》报道，台北故宫院长林正仪昨日表示，9月底将移除影星成龙捐赠台北故宫南院的12生肖兽首。对此，成龙经纪人EMMA傍晚传达成龙的意见表示，当初捐兽首给台北故宫，是因为台北故宫是一个“尊重文明，保护文化”的单位，若台北故宫对于“尊重文明，保护文化”有不同态度，“那我们也尊重”。

　　成龙捐赠给台北故宫南院的12生肖兽首复制品，目前放置在台北故宫南院主建筑物外广场。

　　EMMA指出，成龙将兽首捐给台北故宫时，想表达的“尊重文明保护文化”的态度已经完成，“这整件事是一个态度传达的艺术行为”。

　　据报道，成龙也曾捐赠一组相同的兽首给新加坡国立亚洲文明博物馆。EMMA指出，成龙捐赠兽首，捐给台北故宫和捐给新加坡国立亚洲文明博物馆，传达的态度是一样的，就是“尊重文明，保护文化”。“我们捐的不是艺术品或工艺品，而是传达一个态度。”捐给台北故宫，是因为它是一个“尊重文明，保护文化”的单位。若台北故宫对于“尊重文明，保护文化”有不同态度，“那我们也尊重”。(中国台湾网李宁)

[责任编辑： 郑笑菲 ]

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