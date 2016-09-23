出道36年刘德华劳模范儿 称拍戏不辛苦没想过退休

新闻摘要： 很久没有出演“喜剧”的刘德华，在10月1日即将上映的《王牌逗王牌》中，和黄晓明、沈腾一起闹腾国庆档。昨日，该片在京举行首映式，刘德华也接受了本报记者的专访。

很久没有出演“喜剧”的刘德华，在10月1日即将上映的《王牌逗王牌》中，和黄晓明、沈腾一起闹腾国庆档。昨日，该片在京举行首映式，刘德华也接受了本报记者的专访。出道已经36年，被问及会不会觉得拍戏太累而想过退休，刘天王仍然是劳模范儿：“拍戏不辛苦啊，很自在，没想过退休，可拍的戏还有很多。”

“不明白为什么宋小宝一出场大家就笑”

广州日报：片中你和沈腾合唱的《屯儿》是一大亮点，当初听到这首神曲的时候，你是什么心情？

刘德华：所有人都要我们一起唱这首歌，不过粤语版里没有，是另一首老歌。刚开始听到这首“神曲”的时候，我是伤心的。因为当时我演的《解救吾先生》正好跟《夏洛特烦恼》撞档，被他们活活“砸死”了。

广州日报：去年国庆档你的作品是《解救吾先生》，今年是喜剧片，会不会对票房的期待更高一些？

刘德华：我们还在路上。我觉得这种夸张的港式喜剧，真的是无厘头的，什么都不管，这次我们也尝试把其他类型的喜剧结合在一起。晓明、沈腾、祖蓝都有不同的喜剧风格，加上王晶，每个人都有碰撞，很有意思。

广州日报：你觉得你是哪种喜剧风格呢？

刘德华：我当然是文静的那派，《孤男寡女》、《瘦身男女》，我是走生活派路线的(笑)。我最近也在研究宋小宝，不明白为什么他一出来大家就会笑，不知道是什么招数，我在片中就模仿了他，哈哈，最近几年一直在研究各种不同的喜剧风格。

“我不太用替身，替身也是人啊，何况我身手不错”

广州日报：在影片中，你和黄晓明有几场擦出“火花”的对手戏，这个你能接受吗？

刘德华：哈哈，不知道从什么时候开始，男生之间的友情经常被调侃，这几年流行这个？这种双男主的设置其实以前港片也有，比如我在《旺角卡门》里和张学友，兄弟和爱情的搏斗常常出现的。在这部片子里，他是神偷、我是警察，我们是对立的。

广州日报：你和王晶导演合作过很多次，之前他的《澳门风云3》观众口碑有一些质疑，你会担心这部影片的口碑吗？

刘德华：这个我们都想到了，所以这次的故事逻辑会更清楚。我有时候也跟王晶说，其实我们可以慢下来，加一些文戏，王晶说，这么多年我都是这么拍，人家不相信我(能拍文戏)，这次我坚持加了一点。

广州日报：片中你有不少打戏都亲身上阵，包括影片刚开始你从一个楼跳到另一个楼，看起来很危险，为什么不用替身呢？

刘德华：拍的时候的确很怕，生怕撞到对面的楼，不过一般我不太用替身，替身也是人啊，何况我的身手还不错(笑)。

广州日报：拍戏这么多年你一直是圈内的第一劳模，有想过拍戏太累过几年就退休吗？

刘德华：拍戏不辛苦啊，很自在，可能有时候跑宣传会比较辛苦。现在来找我的戏各种类型都有，耍帅、喜剧、文艺、大片都来找我，我可以时尚、也可以老土，这很好啊，没想过退休，可拍的戏还有很多。除了脱衣服的戏，我其他都可以尝试的(笑)。

心愿是“王家卫再找我一次，然后我推掉他”

广州日报：9月27日就是你的生日了，今年怎么庆生呢？

刘德华：回香港陪家人一起过，当然是这样(笑)，会在香港待两天。(会跟粉丝一起庆生吗？)庆生会17日已经开过了。

广州日报：《王牌逗王牌》首映礼上，保安驱逐粉丝时，你现场黑脸亲自去阻止，很少有明星能做到这点，为粉丝出头。

刘德华：这个就看你有没有把他们(粉丝)当作亲人对待。粉丝冲出来是他们不对，我也会跟他们说，但是在安全的情况下，不要做出那么激烈的行为。

广州日报：娱乐圈压力大，明星如何“抗压”也开始被关注，你出道36年一直都是正面的励志代表，有什么建议可以对刚出道的年轻演员说吗？

刘德华：现在网络上的批评无孔不入，对演员的压力很大，尤其是年轻演员，希望大家给他们空间长大。我也是25年之后大家才发现我会演戏，我不能说不在意，希望大家对年轻人高抬贵手多一点宽容。尤其现在这个社会诱惑太大，如果走不出来，慢慢变成一个茧，就会困在里面了。

广州日报：如今还有什么心愿没有实现吗？之前你说要丢掉帅气的外表，是希望多拍另类风格的戏吗？

刘德华：我可以不帅，那只是外形，我的帅还是藏在灵魂背后。我现在很自信，不需要再保持外在，因为大家喜欢我不是因为我的帅。就像我在《瘦身男女》里的角色一样，即使是肥佬，大家一样喜欢他。至于心愿，有一个，王家卫再找我一次，然后，我推掉他！哈哈。文：广州日报记者林芳

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