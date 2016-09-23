庾澄庆牵着新婚妻子张嘉欣回爱巢 暂不计划生子 图

新闻摘要： 55岁的庾澄庆(哈林)7月底证实和交往10个月的民视主播张嘉欣公证再婚，之后张嘉欣请长假出国度蜜月，据悉夫妻俩在大安区的新房正装潢。

庾澄庆牵着新婚妻子张嘉欣

新浪娱乐讯9月23日消息，据台湾媒体报道，55岁的庾澄庆(哈林)7月底证实和交往10个月的民视主播张嘉欣公证再婚，之后张嘉欣请长假出国度蜜月，据悉夫妻俩在大安区的新房正装潢。台媒记者日前目击哈林接张嘉欣回家，婚后首度亮相的2人牵手放闪，不过哈林看来气色欠佳。据悉夫妻俩做人尚无进度，体谅张嘉欣的哈林不但不打算生第二胎，哈林妈妈更没催生，哈林跟前妻伊能静的14岁儿子小哈利与新妈妈张嘉欣也相处得不错，几乎没隔阂。

中秋节当天，媒体在台北东区路上遇到哈林的保时捷休旅车，一路跟回哈林住处，接着在停车场看到一位穿连身裙的女子下车，定睛一看正是张嘉欣。只见她站在车旁左顾右盼等哈林停车，2人确定四下无人后十指紧扣牵小手，一路散步回哈林家，直到邻居来等电梯他们才放手。时值傍晚用餐时间，加上张嘉欣脸上完妆，衣着正式，推测应是哈林趁她工作空档，载她回家陪妈妈吃饭。

之后媒体在楼下等约1小时，他们再度下楼出门，哈林开车载张嘉欣到民视上班，不知是否舍不得老婆离开，哈林脸上怅然若失，倒是张嘉欣精神奕奕，比手画脚聊个没完，2人个性一冷一热。

不过媒体发现许久不见的哈林瘦一圈，差点让人认不出来，再细看他脸上一阵青一阵红，感觉有些疲态，不知是刚运动完还是生病，加上之前他做过心脏手术后仍热中运动，工作满档又没休息，健康令人堪忧。

哈林和伊能静结婚9年后离异，当初哈林家中长辈希望他老来有伴，后来哈林才透过朋友认识个性开朗、喜欢运动的张嘉欣，2人交往进度神速，媒体也多次拍到他们甜蜜约会。

对哈林被拍到气色不佳，经纪人智惠事后澄清：“脸色没不好。”至于哈林和张嘉欣的做人进度，智惠表示不清楚，张嘉欣则电话没接，也没回求证简讯。

(责编：加缪)

[责任编辑： 郑笑菲 ]