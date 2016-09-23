《我们来了》身陷女神堆 袁弘表忠心：老婆当然要宠

新闻摘要： “小红花”袁弘最近因为参加湖南卫视《我们来了》而人气上涨,本周播出的节目中他将变身消防员,体验消防官兵的苦与乐。昨天袁弘接受记者采访,被女神们环绕的他自称“刘姥姥”进了大观园,但三句不离老婆张歆艺,时时刻刻表忠心。

原标题：身陷女神堆,袁弘表忠心“老婆当然要宠啊”

“小红花”袁弘最近因为参加湖南卫视《我们来了》而人气上涨,本周播出的节目中他将变身消防员,体验消防官兵的苦与乐。昨天袁弘接受记者采访,被女神们环绕的他自称“刘姥姥”进了大观园,但三句不离老婆张歆艺,时时刻刻表忠心。

甘当绿叶衬托嘉宾

《我们来了》虽然不是袁弘的综艺首秀,但却是第一次以队长的身份参加真人秀节目。和以往的体验不同,这次被八位风格不同的女神围绕,袁弘表示自己好像“刘姥姥”进了大观园,在花团锦簇中,他不仅要做护花使者,更是细心呵护的园丁。当被问到是否担心自己被奥运冠军和嘉宾碾压时,袁弘表示自己跟主持界“老司机”汪涵学习了很多:“我们作为队长,其实就是衬托嘉宾的,我们不用担心任何的被碾压,让他们出彩才是我们最大的任务。”

此次《我们来了》袁弘与这么多女神在一起,“二姐”张歆艺是否放心呢?袁弘笑称:“她可放心可开心了!”他透露,张歆艺之前就喜欢看《我们来了》,而且能在《我们来了》中交到朋友,令张歆艺十分羡慕。而张歆艺也通过袁弘的关系,认识了更多朋友,两人经常在录制期间视频聊天,而《我们来了》的女神们也都纷纷通过视频向“袁太太”打招呼,气氛一片和乐。此次袁弘作为队长,与汪涵所带领的另外一队在节目中有对抗项目,被问及是否“压力大”,袁弘笑称:“脑力如果对抗不行,就体力上吧。”老婆张歆艺则搞笑叮嘱他:“晚上跟涵哥独处一室的时候,要洁身自好。”夫妻二人段子功力十足,笑果非凡。

关心胡歌陈乔恩感情事

在《我们来了》中,袁弘不仅交到许多喝酒聊天的朋友,还学习了怎样更了解女人,收获颇丰。在采访中,袁弘被问及是否会把节目中的女神与老婆对比,他的回答爱意满满称,自己第一次在这样的环境中与这么多女生近距离接触,会有机会更加深入地了解女生其实在想什么,有时候她们聊天,根本没把自己和涵哥当男生,这也让袁弘更学会思考自己的老婆是怎么想的,有助于他和“二姐”的相处。袁弘如此站在老婆的角度思考问题,足以可见夫妻二人感情甚笃,他也高调示爱:“老婆当然要宠啊”,并称要用涵哥教的那一招:“你要宠到让她觉得没你宠不行,你要宠到让她觉得这个世界上没人比你更宠她,你就成功了。”

在婚姻里,袁弘是独一无二的好老公,在朋友中,袁弘也是贴心细腻的好伙伴。9月20日是胡歌生日,袁弘与胡歌“打情骂俏”很有爱,袁弘想要寄礼物给胡歌,胡歌却“肉麻”回应:“地址在心里”,多年好兄弟的情谊尽在不言中。说到胡歌的感情生活,袁弘也坦言,缘分没到,旁人也急不来。除了关心生活中的好友,在节目中,陈乔恩的感情生活也备受瞩目,袁弘透露,他答应乔恩,有好的一定给她介绍,帮她留着。

(责编：邹菁、蒋波)

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