曹云金回击郭德纲晒收据：27岁的你在诈骗

新闻摘要： 日前，郭德纲指责“云”字两人欺天灭祖，为此曹云金以6000字长文反击，历数郭德纲数宗罪。25日凌晨，郭德纲对曹云金说法长文回应，言辞犀利，还特别提及自己收徒弟不收学费，“如果这么收费的方法，岳云鹏这一帮穷孩子的学费从哪里来？”25日下午，曹云金微博晒出当年付学费的收据，并说到“我的涵养在愤怒之前已经用完了！确实，15岁的我，不懂27岁的你是在诈骗。”

曹云金晒当年收据

新浪娱乐讯 日前，郭德纲指责“云”字两人欺天灭祖，为此曹云金以6000字长文反击，历数郭德纲数宗罪。25日凌晨，郭德纲对曹云金说法长文回应，言辞犀利，还特别提及自己收徒弟不收学费，“如果这么收费的方法，岳云鹏这一帮穷孩子的学费从哪里来？”25日下午，曹云金微博晒出当年付学费的收据，并说到“我的涵养在愤怒之前已经用完了！确实，15岁的我，不懂27岁的你是在诈骗。”

曹云金微博原文：

二十天了，你终于写了一篇新编故事会。但我陈述的是事实，你骂的是闲街。

你以前说徒弟白吃白住不收钱，现在承认了收房租；你总是说在钱上没亏欠过任何徒弟，如今也承认了拍戏不给钱。不过你还是坚持不承认收过我学费，这就是你的不对了，感谢我老妈有个攒票据的好习惯，发票的事儿你大概是忘了，没关系，我贴给你看。

还用一一都贴出来吗？我只能说，确实，15岁的我，不懂27岁的你是在诈骗。

你笑说什么一抱泯恩仇，心里还是恨极了我吧？春晚咱们遇见的时候，根本没有媒体在场(如果真有媒体在，拍到你闭门不见我，岂不是好大的一则独家新闻？)，就说站在车下传话的那位，好像也没领会明白你的意思，他的原话是：“嗯，不要见了，那个，有事儿，还是别，别，别，别见了。”下次，给他教明白了再上车，别着急忙慌的就关门！你还记得，我和刘云天去给你送生日礼吗？我记得门口人说：“礼物留下吧，人嘛，不方便见。”要不，你回去再跟看门人对对？

张先生的名章是“听云楼主”，我的名章是“听云轩主”，放在此前长文里的那张照片是我的个人名章，意在传承，我是想着张先生仙逝多年，看见咱们这个场面也怪难受的，如今既然已无法避免，就请出他老人家的名章作个见证吧。

不多说了，其实一一回应也无妨，你想炒我陪你炒，你要撕我也陪你撕。别凭着一张利嘴，强拉着众人跟你站台。问题是，你心里有众人吗？需要的时候是衣食父母，不需要的时候，你说你是人家祖宗，我觉得什么便宜，你也不能两样儿都占。

我的涵养已经在愤怒之前用完了！你站在道德制高点，口口声声说仁慈，仁慈是做出来的，不是说出来的。你总说给我出人头地的机会，可实际就想让我苟延残喘地活着。抱歉，你的屋檐是大，但我想堂堂正正地做人，不想唯唯诺诺地当狗。

最后，感谢你又让我上了头条，你说祝我鹏程万里，却又殷切的盼望我有马高蹬短、水尽山穷、无人解难的一天。你怎么总盼着别人落魄？那我也顺意回应你一句：倘若你有马高蹬短水尽山穷，无人解难之时，别人都不管，我也管你。

[责任编辑： 孙阳丹 ]