“史密斯夫妇”离婚是预谋？友人指朱莉德普关系匪浅

新闻摘要： 据台湾媒体报道，布拉德·皮特(Brad Pitt)与安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie)近日惊爆婚变，两年婚姻破碎震惊各界，随之而起的是各种谣言满天飞。现在更有人暗指在背后“指导”朱莉打离婚官司的，是今年5月同样与嫩妻闹婚变闹上新闻版面的“过来人”、男星约翰尼·德普(Johnny Depp)。

德普

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，布拉德·皮特(Brad Pitt)与安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie)近日惊爆婚变，两年婚姻破碎震惊各界，随之而起的是各种谣言满天飞。现在更有人暗指在背后“指导”朱莉打离婚官司的，是今年5月同样与嫩妻闹婚变闹上新闻版面的“过来人”、男星约翰尼·德普(Johnny Depp)。

皮特与朱莉婚变扯出家暴、酗酒、出轨、呼麻等丑闻，2人也为争夺小孩抚养权正式撕破脸，让人感慨银幕情侣已成回忆，从爱侣反目成仇的戏码，使人联想到今年5月底同样因婚变家丑外扬的约翰尼·德普与嫩妻。结果现在便有人出面爆料，表示朱莉与德普不仅共享同名律师，也曾一同商量过离婚一事，因此男方极有可能在背后给予女方离婚官司许多意见，暗指2人关系匪浅。

据《镜报》报道，身旁友人提到朱莉与德普因合作电影《色遇》结为好友，在拍摄工作结束后仍有保持联络，而在德普与前妻婚变期间，2人互动更甚。虽没证据直接证明他们的“好友谊”是否有影响到皮特、朱莉离婚，但友人暧昧表示若皮特与朱莉回不去，“不晓得她和德普会有什么发展。”

[责任编辑： 孙阳丹 ]