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周杰伦上亿豪宅曝光 装修奢华瞰台北景色

2016-09-26 08:42 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　内景奢华

　　阳台

　　公共空间

　　大楼的公共卫空间

　　大楼外景

　　新浪娱乐讯 9月25日消息，据台湾媒体报道，去年底，周杰伦以总价6.6亿元台币(约1.4亿元人民币)买下的豪宅“何平大苑”的内景曝光，装修奢华，能鸟瞰台北景色，著名的101大楼仿佛近在咫尺。

　　位于台北市大安区和平东路上的“和平大苑”为都市更新案，元利建设副总经理吴丽谨表示，此案自买地、都更整合至兴建完成，历经10余年。去年底，周杰伦买下顶楼楼中楼户后，令该楼声名大噪，据了解，周杰伦住家历经1年多装潢，仍尚未完成，明星住户入住恐拖至明年农历年后。

　　而让周杰伦出手的关键，元利透露，1楼由Lorenzo Tondelli悉心设计打造的公共空间，即令讲究艺术与人文素养的周杰伦，十分满意。吴丽谨说：“Tondelli慢工出细活，这部分，元利建设董事长林敏雄给他相当大的发挥空间，设计图历时1年完工、加上施工期1年，小自书架、大至壁面石材、列柱，都得由Tondelli亲自定案、监督。”

[责任编辑： 孙阳丹 ]

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