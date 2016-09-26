王力宏全面停工照顾老婆 称受好朋友扎克伯格影响

新闻摘要： 据台湾媒体9月25日报道，王力宏忙完多伦多影展的《火力全开演唱会》电影首映后，宣布全面停工，进入为期2个月的陪产模式，专心照顾怀第2胎的老婆王靓蕾。

王力宏和妻子资料图

新浪娱乐讯 据台湾媒体9月25日报道，王力宏忙完多伦多影展的《火力全开演唱会》电影首映后，宣布全面停工，进入为期2个月的陪产模式，专心照顾怀第2胎的老婆王靓蕾。今他在脸书表示：“两个月的陪产假其实是我的好朋友扎克伯格以身作则的主意。”其实王靓蕾前年生第1胎时，王力宏就特地在预产期排开工作，而这次果断休息2个月，原来是受朋友──脸书创办人兼执行长马克·艾略特·扎克伯格(Mark Zuckerberg)影响。

扎克伯格去年在女儿出生后，休了2个月育婴假，除了专心享受家庭生活外，也与妻子普莉希拉·陈(Priscilla Chan)一同分担照护新生儿的辛劳，更宣布旗下员工可以有多达4个月的带薪产假福利，不仅女员工生产享福利，男员工也可以安心陪产，此举似乎也让王力宏获得许多感触。

王力宏说：“想想看，如果一个这么忙的人可以这样做，我又有什么原因做不到？确实很多的研究证明对未来家庭的建立有好处，孩子和父母之间的互动，还能减轻母亲产后忧郁的程度等优点。”除了为了即将出世的宝贝着想，疼惜爱妻的心情也表露无遗。

王力宏并透露，旗下“宏声音乐”员工们一样有2个月的带薪待产假或陪产假，喊话：“我们十一月再继续火力全开！”网友大赞：“王力宏是好丈夫，好爸爸，好儿子，和好老板”、“将心比心真的是好老板”、“二哥，你公司有空缺吗”？

[责任编辑： 孙阳丹 ]