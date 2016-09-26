李易峰得奖：投票被改？电影节获千万赞助

新闻摘要： 昨日晚，因《大众电影》百花奖把最佳男配角颁给了李易峰，一时间，“百花奖打败了演技”、“面瘫式演技登顶”等议论刷爆了朋友圈。

昨日晚，因《大众电影》百花奖把最佳男配角颁给了李易峰，一时间，“百花奖打败了演技”、“面瘫式演技登顶”等议论刷爆了朋友圈。

在这个奖的争夺中，李易峰成功打败了出演《亲爱的》张译、《烈日灼心》中的段奕宏，以及《寻龙诀》中的大金牙夏雨。对，就是那个18岁拿到威尼斯国际电影节最佳男主及台湾金马奖最佳男主的夏雨。对此，著名编剧汪海林也禁不住向小娱表示：“大量使用文替，自己台词过不了关使用配音的演员也能入选，就非常不严肃。”

相比之下，其他奖顿时都显得让人平和许多：最佳女配角给了出演《寻龙诀》的杨颖，最佳男主角则颁给了《狼图腾》中的冯绍峰。

今天下午，微博上名为“先锋杯团支部”的网友发出一篇名为《直击百花奖黑幕》的长文章，称自己是本届百花奖投票的101位大众评审中的一个，详细讲述了他参与投票的过程，“至少有十个人投了王智，但大屏幕上王智只有3票”、“我们几乎一整排没人点投票器，大屏幕上依旧是总数101票”。

《直击百花奖黑幕》的长文章

据娱乐资本论调查发现，这并不是百花奖第一次遭遇黑幕质疑，在第19届里，最佳女配角开出了王嘉和许晴这一“双黄蛋”，更荒谬的是，在开幕式的新闻发布会上，电影节组委会副主任康健民信誓旦旦的承诺：“今年百花奖绝不可能有‘双黄蛋’，即便那么不巧101位评委投出了两个相同的票数，也会重新再投。”但最后组委会，尴尬的承认了这个“双黄蛋”结果。

这个曾经在80、90年代有良好群众基础的百花奖，现在每一届换一个城市，成为了业内心中“流窜式”颁奖的典型；而每届组委会，据小娱了解，几乎都能从地方政府手中拿到800-1000万的高额赞助；而每年的“分猪肉秀”，则成为地方政府宣传模式下的必然。

评委自曝选票作假

首先科普一下百花奖，实际上，很多人叫错了，并没有金鸡百花奖这个称号，只有金鸡百花电影节，每年举办一次。

金鸡百花电影节有两个电影奖项的评比，一个金鸡奖，由专家评定；一个百花奖，由观众评定。从2005年开始，这两个奖项合在了一起，但各自隔年举办一次——奇数年颁金鸡奖、偶数年颁百花奖，并在全国不同的城市举行，今年选择了唐山举办。

现在百花奖公开的投票机制是分为三部分：初选，观众投票和现场投票。初选的标准是“在全国院线影院上映且票房不低于500万元或在电视上收视不低于3000万人次的国产影片”，在此基础上，首先由中国电影发行放映协会下属的院线经理进行初选，评选出10部影片作为候选影片；在初选名单中进行网络上的观众投票，最后从投票观众中选出101位评委现场投票。

我们并不清楚这101位现场评委是如何遴选出来的，今年主办地唐山，则选了25名市民成为大众评委。

在网络上这篇名为《直击百花奖黑幕》的自曝贴中，这名评委写道：“组织大会的领导一直跟我们讲这个评选公开公正，但同时告诉我尽量奖项均摊，到后期告诉我们如果领奖者不到现场，晚会直播不好看，并告诉了我们一份完整的到场嘉宾名单，却又说不要影响我们投票。”

《直击百花奖黑幕》的自曝贴

文章详细地讲述了投票过程：“在颁奖典礼的上午，大家分组讨论，我只想说最后得奖的男配女配是我们首轮就淘汰不做考虑的，也几乎是所有评委达成的共识，……但领导反复强调奖项均摊，暗示我们谁来给谁，……最可笑的是晚会开始，没几个人投李易峰，屏幕上却大比分获得男配角，投女配的时候我看到周围人很多投了4号姚晨，还有1号王智，……结果大屏幕上王智只有3票，而大部分人投的姚晨，只有区区10几票！……到后面奖项，有人小声提议不要按投票器，看看结果，我们几乎一整排没人点投票器，大屏幕上依旧是总数101，请问这票是哪来的，这奖跟我大众评审到底有什么关系？”

现在，目前这篇文章已在微博被删，该网友也改了微博昵称，小娱(id：yulezibenlun)无法联系上本人。

著名编剧汪海林在接受小娱采访时表示，他曾在绍兴举办的第31届大众电影百花奖现场，他觉得“就不知道观众的代表如何产生，相当一部分可能没有看过影片，可能只是从观众的好恶来选，但以前的基数大，现在靠一百人来挑选，非常有问题，谁人气高，就投给谁。”

对于这届百花奖的获奖结果，汪海林表示：“大量使用文替，自己台词过不了关使用配音的演员也能入选，就非常不严肃，没有专业规范，一个奖项是有示范作用的，现在示范的演员是行业里值得表彰的吗，值得推广的吗？”

年年换城市，

政府花费千万要的是明星效应

因为今年的颁奖结果实在大跌眼镜，前上海国际电影节、电视节掌门人唐丽君也忍不住评论道：

1)评奖的权威性、公正性最为重要。你以红毯亮度、现场热度、电视收视作为主要评判标准，这么没有底气的事你都能干得出来，如此不自信，又怎能让业界、观众信任你。

3)评奖和颁奖，玩的就是心跳，其保密性、期待值是极大的热点和卖点，在这方面做文章才是正道。

3)国情固有不同，操守永留心中。做一天评奖工作，就要用24小时捍卫评奖的尊严，否则也对不起自己的付出，甚至会在今后的职业生涯中留下深深的自责和阴影。

4)部分获奖人员不能莅临现场，也属正常，每天闲着的人，获奖的概率不一定会高，但是现代科技这么发达，玩点有意义、有意思的视频通话、祝福也未尝不可。

作为中国电影圈的三大奖之一，金鸡百花电影节最让业内觉得不专业的，莫过于流动式颁奖：每年在全国不同的城市举办。

也因为电影节能提升城市知名度，它能引来各中小城市政府的竞争，在《齐鲁晚报》几年前的一篇报道中提出：长沙沿线某市举办金鸡百花电影节，向中国影协缴纳了不菲的费用，达数百万。

据娱乐资本论了解，近几年，“大概是800-1000万的额度”。

而这种流动式颁奖，则产生了两个恶果：

1)对内，举办一场高质量的电影节需要非常专业的人员来组织，每年“打一枪换一炮”的方式很难形成成熟的团队，也无法提升电影节的品质。而对于举办城市来说，关注度和知名度是最重要的，能否推进电影产业发展并不是首要考虑的。相比之下，每年上海、北京的电影节都会做大量的展映工作，这样也有利于形成当地的观影氛围。

2)对外，各个中小型城市像申办奥运会一样争取举办电影节，付出了千万级的成本。如果明星不来，就得不偿失。同时，高人气明星肯定比演技派明星更能吸引政府的眼光，这也是这些颁奖越来越重视小鲜肉们的原因。

在唐丽君看来，为了保证得奖的公正性而不是“谁来谁得奖”，上海节每年都会遇到得奖人无法来现场的情况：“我们会让他录视频，但我们也不会告诉他是不是得奖，而是录一段祝福电影节、祝福观众的内容，这样现场也不会有遗憾。”

其实，在唐丽君最开始做上海节的时候，因为得奖人不在现场，确实一些领导或观众会有些想法，对此，她认为除了预录视频以外，也可以尽量协调好嘉宾的行程，“比如说我们和上海市外办沟通好，每年都会针对海外得奖人做一个快速通道，在一天内给他们办好签证。”

同时，评审过程也可以交由国际评委来处理：“他们有自己的标准，不会按照中国的规矩走，这样也能保证公正性。”

不重视民意，

含金量越来越低

实际上，百花奖曾有过荣光。

它可是影迷心中整个80、90年代的重要记忆，1980年，百花奖举办时盛况空前，有70多万人参加评选。

影评人徐元在接受小娱采访时说：“当时的机制是把《大众电影》杂志上的选票撕下来填好了寄回去，那时《大众电影》的发行量有几百万，每个奖项都是选票投出来的，所以这个奖在当时公信力很大。而现在百花奖没有太多人关注，是因为《大众电影》杂志本身就式微了，也没有好好经营这个奖。”

另一个非常资深的业内人士对小娱说：“其实百花奖在80年代的火也有虚假的成分，在80年代也是内定，政府先看民意如何，再看跟官方的选项冲突不冲突，有一定的操作性。”

在本届闭幕式中，被提名影后6个只来了杨颖和白百何，赵薇、余男、舒淇均没有出席名单中，而在获得男主角提名的5人中，冯小刚、黄渤、井柏然、邓超，都没到现场，这也足以可见金鸡百花电影节在从业者心中的影响力。

汪海林就对小娱表示：“对明星来说，奖项的号召力并不大，所以不得奖就不会去参加，政府为了吸引大明星，就得给对方奖项，于是这个奖项变成了一种交易。现在并不能断定这个奖是交易的结果，但这种模式很容易产生这样的结果。”

一位曾深度参与金鸡百花电影节10年的业内人士对小娱表示：“对该电影节非常失望”，因为奖项的颁发完全无法让人信服，在退出该电影节几年后，该电影人在小娱面前，表示“已经离开了这摊脏水”。

因金鸡奖、百花奖是隔年评选，所以每次评选的范围是最近两年的影片，所以《亲爱的》这样2014年上映的电影会出现在候选名单中。除了颁奖，它也并没有像上海电影节、北京电影节一样有电影创投等交易市场，跟电影市场太远也是业内影响力逐渐下降的原因。

一位不愿具名的业内从业者对小娱说：“百花奖既不从真正的市场出发，也不从电影文化出发，在未来肯定是含金量越来越低。甚至在业内有个说法是以得百花奖为耻，以不得百花奖为荣。”作者：黄周颖编辑：吴立湘

[责任编辑： 孙阳丹 ]