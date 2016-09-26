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张涵予电影《湄公河行动》获赞 表演比警察更像警察

2016-09-26 09:04 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　9月25日，《湄公河行动》在北京政协礼堂举行了首映，导演林超贤，主演张涵予、彭于晏、陈宝国共同出席了该场首映。(王博/图)

　　新浪娱乐讯 9月25日，电影《湄公河行动》在京首映，出品人于冬，监制黄建新、梁凤英，导演林超贤，主演张涵予、彭于晏、冯文娟、吴旭东出席活动。影片改编自真实案件“湄公河大案”，原型人物刘跃进担任该片顾问。首映过后，有公安干警评价张涵予的表演“比警察更像警察”。

　　《湄公河行动》筹备五年，导演林超贤收集与整理了几十万字的录音资料。拍摄过程中，演员也没少吃苦，张涵予曾在40度的热带天气下穿着60斤的装备“上天入地”、百米冲刺勇闯地雷阵，但他却表示：“跟真正的一线警察相比，我们吃的苦算得了什么呢！”彭于晏则透露起初“又期待又害怕”，但又觉得应当担起使命。

　　首映当天，《湄公河行动》迎来了首批观众——近千位警察，一位代表者表示：“我们很少会有偶像，但张涵予是我们都很喜欢的演员，他演得比警察更像警察。”

　　据了解，《湄公河行动》将于9月30日上映，出品人于冬认为：“之前的暑期档比较低迷，大家憋着看好戏，《湄公河行动》的票房一定会爆的。”(文/阿辉摄影/王博摄像/刘嘉奇)

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[责任编辑： 孙阳丹 ]

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