陆川指导《诞生在中国》获丝绸之路“最佳纪录片”

新闻摘要： 9月23日晚，第三届丝绸之路国际电影节闭幕式暨颁奖典礼在陕西西安大明宫国家遗址公园隆重举行，自然电影《我们诞生在中国》获得电影节传媒荣誉“最佳纪录片”奖。导演陆川在领奖时发表幽默感言，“原本我们是在故事片竞赛单元，但是昨天组委会通知说要放入纪录片竞赛单元。

《我们诞生在中国》获“最佳纪录片”奖

陆川出席第三届丝绸之路国际电影节闭幕式

陆川走上闭幕式红毯

新浪娱乐讯 9月23日晚，第三届丝绸之路国际电影节闭幕式暨颁奖典礼在陕西西安大明宫国家遗址公园隆重举行，自然电影《我们诞生在中国》获得电影节传媒荣誉“最佳纪录片”奖。导演陆川在领奖时发表幽默感言，“原本我们是在故事片竞赛单元，但是昨天组委会通知说要放入纪录片竞赛单元。我问为什么，组委会说如果你能带‘女一号’雪豹达娃来走红毯就让你回到故事片单元，可我拍了三年都没有留下达娃的微信，杀青女演员就失联了，很失败”引得全场笑声一片。网友纷纷表示：“希望看到丫丫和美美，还有淘淘一起来走红地毯。”

丝绸之路国际电影节是继上海、北京电影节以后，中国举办的第三个国际性电影节，本届电影节以“发展中的电影，多样性的文化”为主题，展映国内外电影300余部，入围参赛影片21部。本届闭幕式可谓星光熠熠，成龙、苏菲·玛索、赵雅芝、赵季平、贝蒂·希金斯以及和西安有着深厚渊源的顾长卫、姜文、黄晓明、张嘉译、闫妮、陆川等中外明星电影人齐聚古城，共同交流。

由陆川执导的自然电影《我们诞生在中国》斩获了本届电影节传媒荣誉“最佳纪录片”奖，影片糅合了纪录片和故事片两种类型的创作元素，可以说是一种新类型的尝试。陆川在领奖时表示《我们诞生在中国》最初报名参加的是故事片单元，最后被转到了纪录片单元，“但是不管它是什么电影，我觉得能够通过一部电影让观众看到中国自然环境的美，看到野生动物的美，那么所有工作人员三年的付出就是值得的，投资人的付出也是值得的；我希望这样的电影能够在中国的影院和观众的心里有一个空间。”

[责任编辑： 孙阳丹 ]