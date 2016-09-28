亚洲新歌榜荣誉揭晓 李宇春华晨宇获大奖

新闻摘要： 9月27日晚，亚洲新歌榜2016年度盛典在北京举行，群星闪耀亮相。当晚，华语音乐圈年度重量级奖项陆续揭晓，李宇春揽入年度最佳女歌手、年度最具影响力女歌手、年度推荐专辑三项荣誉成为最大赢家，年度最佳男歌手则被唱作兼备的华晨宇收入囊中。

9月27日晚，亚洲新歌榜2016年度盛典在北京举行，群星闪耀亮相。新浪娱乐进行全程视频、图文直播。王博、王远宏/图

新浪娱乐讯 9月27日晚，亚洲新歌榜2016年度盛典在北京举行，群星闪耀亮相。当晚，华语音乐圈年度重量级奖项陆续揭晓，李宇春揽入年度最佳女歌手、年度最具影响力女歌手、年度推荐专辑三项荣誉成为最大赢家，年度最佳男歌手则被唱作兼备的华晨宇收入囊中。在拿到“年度推荐专辑”时，一向语言简练的李宇春有感而发：“老实说拿到这个奖作为一名歌手真的特别开心。大家都知道做一张专辑特别不容易……《野蛮生长》拿到奖比我自己拿到奖都还开心！”值得一提的是，华晨宇和李宇春也是“谜之缘分”，13年华晨宇在《快乐男声》中获年度总冠军出道，而那年的“快男”坐镇评委之一正是李宇春，专访时花花还透露入行后李宇春便告诉他“勿忘初心”。

SNH48萌妹子的甜美歌曲串烧《新世界+梦想岛》之后，亚洲新歌榜2016年度盛典也正式拉开帷幕。现场集结李宇春、吴亦凡、华晨宇、汪苏泷、陈粒、许魏洲、SNH48、彩虹合唱团、仓木麻衣等国内外高人气、实力级、学院派歌手及组合，更有叱咤风云的音乐圈大佬、资深幕后推手、微博界一呼万应音乐大V坐镇，在精彩纷呈的节目轮番上演的同时，也一连颁出多个华语音乐圈年度重量级奖项。

李宇春揽入三项荣誉成为大赢家华晨宇感念大师姐告诉自己“勿忘初心”

李宇春无疑是亚洲新歌榜2016年度盛典大赢家，当晚她一共揽入年度最佳女歌手、年度最具影响力女歌手、年度推荐专辑三项荣誉。当拿到“年度推荐专辑”时，一向语言简练的春春有感而发：“老实说拿到这个奖作为一名歌手真的特别开心。大家都知道做一张专辑特别不容易，从什么都没有，到企划、制作，到专辑成型，真的特别不容易，《野蛮生长》拿到奖比我自己拿到奖都还开心！”

另一边，把“年度最佳男歌手”收入囊中的华晨宇现场“一不留神”卖萌了一把，为配合彩虹合唱团演唱的《感觉身体被掏空》，他戴上了小狗耳朵配饰，而看到自家爱豆是这么可爱的蓝孩纸，粉丝们也立即以震彻全场的尖叫声为此次卖萌打满分。除此之外，她们还齐声祝贺华晨宇“出道三周年快乐”。

华晨宇发表领奖感言时不忘提及台下镇定观演的李宇春，“我大师姐也在！”说到这里就不得不提两人的“谜之缘分”——2013年华晨宇在湖南卫视音乐选秀节目《快乐男声》中获年度总冠军出道，而那年的“快男”坐镇评委之一正是李宇春，随后花花顺势进入天娱，春春也就成了他的“大师姐”。后台专访时，华晨宇也表示自己三年来一直提醒自己不要急于求成，而入行以后告诉他“不要忘记初心”的那个人也是李宇春。

吴亦凡时尚度爆表透露新歌马上见许魏洲致谢那些曾经质疑他的人

当晚到场型男歌手不少，除了光用造型就亮瞎观众眼的时尚icon吴亦凡先生，还有许嵩、许魏洲、男团ZERO-G等，他们的出场无一不引发在场粉丝尖叫。吴亦凡接过“年度最具影响力男歌手”荣誉后，除了感谢歌迷支持，也透露自己的全新音乐作品正在紧张筹备，很快就会与大家见面。拿到“年度最佳新人”的许魏洲十分兴奋，领奖时他说自己一直很幸运，谢谢大家支持，而且还要“感谢那些质疑他的人”，谈及此，他有些激动地说：“当时有人说，’许魏洲，他能唱歌么？’然后我发了专辑；又有人说，’他能唱好歌么？’我开启了巡演！”随后他还现场表演了歌曲《光》。

日本歌手仓木麻衣也收获不少歌迷支持。1996年1月8日，动画《名侦探柯南》开始播出，今年正好20周年。值得一提的是，《柯南》播出至今20年，其累积的歌曲已经突破百首(OP+ED+剧场版主题曲)！其中，数首主题曲成为了动漫音乐里的经典佳作，不仅收获良好口碑，还有过硬销量和榜单排名说话，更将不少演唱主题曲的歌手推向事业新高度。其中，被公认为柯南歌姬之一的仓木麻衣就演唱过不少国内观众熟悉的柯南金曲。

此外，尽管喜获“年度最佳组合”的超人气少年男团TFboys未能来到现场，但小三只也贴心录制VCR分享得奖感受，感谢粉丝持续给力打榜和网友们对他们年度多首代表作品的喜爱。(南音/文)

2016亚洲新歌榜年度最佳组合：TFBOYS

2016亚洲新歌榜年度最佳团体：SNH48

2016亚洲新歌榜秒拍人气王：汪苏泷

2016亚洲新歌榜年度跨界歌手：蔡照、陈秋实

2016亚洲新歌榜年度最佳作词作曲：王雅君《手花》/JerryC《小幸运》

2016亚洲新歌榜年度最佳新锐音乐人：陈粒

2016亚洲新歌榜年度突破创作人：汪苏泷

2016亚洲新歌榜年度最佳传播歌曲：彩虹合唱团《感觉身体被掏空》

2016亚洲新歌榜年度十大金曲：华晨宇吴亦凡周深等

2016亚洲新歌榜年度音乐自媒体：@Houson猴姆、@耳帝、@灯灯HOHO、@音乐车祸现场、@Luv_DC、@DK在北京@MusicWars 、@Steven_爱音乐、@私人音乐厅、@7裡外的風車

2016亚洲新歌榜年度最佳创意营销音乐网站：QQ音乐总经理吴伟林先生

2016亚洲新歌榜年度最佳社交网络音乐人：好妹妹乐队

2016亚洲新歌榜年度最具贡献粉丝团体：李宇春/TFBOYS/吴亦凡/华晨宇/张杰/粉丝团

2016亚洲新歌榜年度最佳唱作人：许嵩

2016亚洲新歌榜年度推荐MV：SNH48《梦想岛》、五月天《如果我们不曾相遇》、TFBOYS《剩下的盛夏》

2016亚洲新歌榜年度最佳新人：许魏洲

2016亚洲新歌榜年度最具影响力男歌手：吴亦凡

2016亚洲新歌榜年度最具影响力女歌手：李宇春

2016亚洲新歌榜年度风尚创作歌手：信

2016亚洲新歌榜年度推荐专辑：李宇春《野蛮生长》

2016亚洲新歌榜年度海外杰出歌手：仓木麻衣

2016亚洲新歌榜年度媒体推荐歌手：张碧晨、陈洁仪

2016亚洲新歌榜年度最佳男歌手：华晨宇

2016亚洲新歌榜年度最佳女歌手：李宇春

[责任编辑： 孙阳丹 ]