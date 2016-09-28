星二代相爱？李丽珍19岁女儿许倚榕疑恋黎耀祥儿子

新闻摘要： 据台湾媒体报道，正当粉丝期盼贾静雯爱女咘咘，能与徐若瑄儿子V宝结娃娃亲时，香港影坛似乎已有星二代越走越近，从青梅竹马上升成恋人关系。而这对主角正是曾演过《蜜桃成熟时》等三级片的一代艳星李丽珍19岁女儿许倚榕，以及饰演“周伯通”闻名的港星黎耀祥18岁儿子黎正桥。

李丽珍女儿疑恋黎耀祥儿子

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，正当粉丝期盼贾静雯爱女咘咘，能与徐若瑄儿子V宝结娃娃亲时，香港影坛似乎已有星二代越走越近，从青梅竹马上升成恋人关系。而这对主角正是曾演过《蜜桃成熟时》等三级片的一代艳星李丽珍19岁女儿许倚榕，以及饰演“周伯通”闻名的港星黎耀祥18岁儿子黎正桥。

李丽珍与黎耀祥妻子梁耀莲是中学同学，双方往来非常密切，就连李丽珍去年租住的公寓，也是黎耀祥夫妻名下的物业，2家交情可见一斑。许倚榕与黎正桥因为父母关系，自然从小便玩在一块，成为感情深厚的青梅足马，近日李丽珍与梁耀莲相约逛街，晚到的黎正桥一到现场，就把许倚榕拉到一旁聊天，互动相当亲昵，被外界认为关系匪浅。

事实上，早前许倚榕便和黎正桥传过绯闻，男方满18岁后立即考取汽车驾照，之后便开着黎耀祥转赠的黑色宝马轿车载着女方出游，事后2人更将合照上传，疑似有意让恋情曝光，而黎耀祥在接获消息后，虽然表示自己从未听过儿子喜欢李丽珍女儿，但仍笑说现在读书要紧“结婚的事言之尚早”，并未否认双方子女发展恋情的可能。

[责任编辑： 孙阳丹 ]