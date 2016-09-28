洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

星二代相爱？李丽珍19岁女儿许倚榕疑恋黎耀祥儿子

2016-09-28 08:43 [来源： 新浪娱乐 ]

分享到：

　　李丽珍女儿疑恋黎耀祥儿子

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，正当粉丝期盼贾静雯爱女咘咘，能与徐若瑄儿子V宝结娃娃亲时，香港影坛似乎已有星二代越走越近，从青梅竹马上升成恋人关系。而这对主角正是曾演过《蜜桃成熟时》等三级片的一代艳星李丽珍19岁女儿许倚榕，以及饰演“周伯通”闻名的港星黎耀祥18岁儿子黎正桥。

　　李丽珍与黎耀祥妻子梁耀莲是中学同学，双方往来非常密切，就连李丽珍去年租住的公寓，也是黎耀祥夫妻名下的物业，2家交情可见一斑。许倚榕与黎正桥因为父母关系，自然从小便玩在一块，成为感情深厚的青梅足马，近日李丽珍与梁耀莲相约逛街，晚到的黎正桥一到现场，就把许倚榕拉到一旁聊天，互动相当亲昵，被外界认为关系匪浅。

　　事实上，早前许倚榕便和黎正桥传过绯闻，男方满18岁后立即考取汽车驾照，之后便开着黎耀祥转赠的黑色宝马轿车载着女方出游，事后2人更将合照上传，疑似有意让恋情曝光，而黎耀祥在接获消息后，虽然表示自己从未听过儿子喜欢李丽珍女儿，但仍笑说现在读书要紧“结婚的事言之尚早”，并未否认双方子女发展恋情的可能。

[责任编辑： 孙阳丹 ]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 河南发布国庆假期最新免费通行政策 拥...
  • 男子开车打电话撞飞路口执勤交警
  • 中央气象台：台风“鲇鱼”发展成超强...
  • 重庆“816地下核工程”景区改造升级重...
  • 喜结良缘！48对郑州铁路职工举办集体...
  • 恶作剧？男子家半夜常有人按门铃 开门...
  • 媒体：失去奋斗，房产再多我们也将无...
  • 美国总统大选首场辩论开锣 两候选人频...
  • 楼市不能任由“郁金香效应”蔓延
  • 女老板欲出百万年薪聘“首席看脸官” ...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605