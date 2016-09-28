梁朝伟上情感类真人秀 搞定他的不是刘嘉玲是王家卫

新闻摘要： 早前刘嘉玲亮相《我们来了》的时候，曾半开玩笑地表示自己是在为梁朝伟上真人秀先探路。没想到真的被她言中了。昨日江苏卫视宣布第四季度将推出原创情感类真人秀《时空摆渡人》，梁朝伟也将会在这档节目中献出个人真人秀首秀。

梁朝伟与王家卫

信息时报9月28日报道(记者蔡慕嘉)早前刘嘉玲亮相《我们来了》的时候，曾半开玩笑地表示自己是在为梁朝伟上真人秀先探路。没想到真的被她言中了。昨日江苏卫视宣布第四季度将推出原创情感类真人秀《时空摆渡人》，梁朝伟也将会在这档节目中献出个人真人秀首秀。只不过，准确来说，促成梁朝伟这次真人秀首秀的并不是刘嘉玲，应该是王家卫。

首秀为什么？

陪王家卫从电影跨界到电视

“王家卫+梁朝伟”这个组合曾出现在不少大家熟悉的电影中，不过这一次与以往有所不同，两人再次捆绑出现，居然是要上真人秀。江苏卫视昨日宣布第四季度将推出原创情感类真人秀《时空摆渡人》，王家卫作为节目的监制，而梁朝伟则是节目的嘉宾之一。据了解，《时空摆渡人》和梁朝伟主演的新片《酒国英雄之摆渡人》有所联系，而昨日江苏卫视工作人员也和记者坦承，“我们和王家卫那边有深度合作，不然也不可能有这个节目”。

《酒国英雄之摆渡人》改编自张嘉佳的短篇小说《从你的全世界路过》，由张嘉佳自编自导、王家卫监制，梁朝伟、Angelababy、金城武等主演。早前电影已经杀青，目前进入后期制作阶段。从王家卫监制的电影到王家卫监制的电视节目，足以可见，梁朝伟这次真人秀首秀，王家卫贡献了不少力量。此外，据了解除梁朝伟之外，电影中的其他主演Angelababy、金城武、鹿晗等均有望加盟节目。

首秀做什么？

男神心愿大揭秘

此次《时空摆渡人》喊出的口号是“寻找心灵深处最真实的自己”，据悉节目组将选择多名不同性格、年龄、兴趣、风格的一线女艺人组成“摆渡女团”，其中有感性成熟的解语花、有烈焰红唇的高冷女神、也有活泼开朗的小太阳，她们将以完美助攻的方式陪伴嘉宾即“被摆渡人”完成心愿，体验不一样的摆渡人生。

对于节目的更多细节，昨日记者也采访了节目工作人员，不过对方表示，“目前具体录制流程、环节还没出来，得等录制了才清楚。国庆后我们会曝光更多关于节目的细节。”

据悉，节目为棚外录制，“取景，打个比方可能会是酒吧，就是我们生活当中的一些常见场景，然后被摆渡人有什么想要完成的心愿、想要见的人，摆渡女团会帮他们完成。”这也意味着，男神梁朝伟的心愿将会在节目上大揭秘。

说一说“摆渡人”反套路

近些年，不少荧屏热门综艺节目最终都衍生出大电影，比如《爸爸去哪儿》(在线观看)有《爸爸去哪儿》大电影，《极限挑战》和《极限挑战》大电影，可见，套拍综艺大电影已成行业内的一大趋势。不过这次《时空摆渡人》和电影《酒国英雄之摆渡人》却是“反套路”出炉，有别于此前先有综艺后有电影的模式，“摆渡人”是先拍电影后筹备综艺。据了解，此次王家卫还将用电影的概念方式打造综艺，节目目前暂定于10月底或11月初开播。

[责任编辑： 孙阳丹 ]