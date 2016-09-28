要复合？正宫与澳门娱乐大亨周焯华离婚后首晒全家福

新闻摘要： 据台湾媒体9月27日报道，澳门娱乐大亨周焯华(洗米华)去年沾上混血名模Mandy Lieu，使正宫陈慧玲心死提离婚，事隔9个月后，周焯华频传有意跟陈慧玲复合，但一方面又不肯放弃Mandy Lieu，被网友直击两人上街购物，使人雾里看花，而最新的进度是，陈慧玲今(27日)稍早在Instagram罕见地贴出了一家三口照片，似乎有意跟Mandy Lieu宣战？

正宫离婚后首晒大亨全家福

新浪娱乐讯 据台湾媒体9月27日报道，澳门娱乐大亨周焯华(洗米华)去年沾上混血名模Mandy Lieu，使正宫陈慧玲心死提离婚，事隔9个月后，周焯华频传有意跟陈慧玲复合，但一方面又不肯放弃Mandy Lieu，被网友直击两人上街购物，使人雾里看花，而最新的进度是，陈慧玲今(27日)稍早在Instagram罕见地贴出了一家三口照片，似乎有意跟Mandy Lieu宣战？

陈慧玲与Mandy Lieu去年一前一后替大亨分别生下两个女儿，之后陈慧玲决定退出，而Mandy近日传在英国替大亨生下二胎，没想到趁小三生产时，周焯华却多次被传向陈慧玲示好，甚至说出“我只有一个周太”，大唱《爱我别走》。

26日周焯华和陈慧玲共同受邀开幕活动，陈慧玲带了一岁多女儿周善潼到场，刚开始陈慧玲见前夫在场，表情略显尴尬，直到周焯华主动跟她聊天，才化解冰冷气氛，今稍早，从没在Instagram贴出过一家三口照的陈慧玲，竟分享了大亨抱着女儿，与她跟同场出席一行人的合照，网友则赞：“最爱见到你俩在一起”、“这才最正确的！”。

[责任编辑： 孙阳丹 ]