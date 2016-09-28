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霍建华勤俭持家手机屏幕碎裂都未维修 曾称很念旧

2016-09-28 08:45 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　霍建华曾说过不爱奢侈

　　霍建华的手机屏幕碎掉还没维修

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体9月27日报道，霍建华与林心如大婚受到娱乐圈不少祝福，不过两人还是忙于工作，近日霍建华被拍到手机屏幕裂开，没想到今又被内地媒体捕捉到他手机还没修，让许多粉丝想起早前他曾在节目上说过“我很念旧的”，令人见识到他节俭的一面。

　　霍建华日前在上海时就被拍到手机屏幕碎裂，但今天又被捕捉到还是没去维修

　　屏幕，有趣的是，这让粉丝注意到两大重点！由于霍建华至今仍无任何社交帐号，网友笑称“我以为男神没拿智能手机”，另一个则是让人见识到他的节俭。

　　过去霍建华曾被网友指“衣服老穿同一套”，他就曾做出回应，表示无法理解“衣服为何不能重穿？”更说“不要以为就是说做这行，我们就可以有权利去奢侈。我有权利奢侈的，但我不见得一定要这么做。我很念旧的。有些衣服舍不得丢的。”也因此这回手机屏幕还没维修，让粉丝联想他是否认为还能用就无需修，可也有网友怀疑“他只是太忙没能拿去。”

[责任编辑： 孙阳丹 ]

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