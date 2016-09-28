新闻摘要： 北京时间9月28日消息，据国外媒体报道，今年11月8日将是美国大选日，美国公民将用自己手中的票决定下任美国总统的人选。为了保证有尽可能多的选民在这一天来到投票站参与投票，流行天后凯蒂·佩里(Katy Perry)竟然全裸上阵拍摄一段搞笑视频，号召所有人(特别是年轻人)一起参与到美国大选中来。

水果姐全裸助选

新浪娱乐讯 北京时间9月28日消息，据国外媒体报道，今年11月8日将是美国大选日，美国公民将用自己手中的票决定下任美国总统的人选。为了保证有尽可能多的选民在这一天来到投票站参与投票，流行天后凯蒂·佩里(Katy Perry)竟然全裸上阵拍摄一段搞笑视频，号召所有人(特别是年轻人)一起参与到美国大选中来。

凯蒂·佩里本周一通过Instagram预告了这次宣传活动，她在Instagram上表示：“明天，我将用自己的肉体作为诱饵获取点击量，帮助大家改变这个世界。”

而在今天，由佩里协同搞笑视频网站Funny or Die制作的这段搞笑视频今天已经在Youtube网站上公布，佩里在视频中先是以蓬头垢面、身着睡衣的邋遢造型亮相，接着更是在投票点脱掉睡衣投票，号召大家不要在意外观，但一定要参与大选投票。

在视频一开始，头上黏着棒棒糖和爆米花，身着睡衣的佩里从床上爬起来，一巴掌拍掉闹钟，对着镜头宣称：“今年投票时穿的再邋遢也不要紧。”接着佩里来到投票点，看到穿着连体睡衣的姑娘、只穿内裤的肌肉男、头上沾满诡异黏液的大叔、套着超大文化衫的妹子等等各种不修边幅的投票者。佩里为何证明衣着不重要，在镜头前脱去睡衣，接着就被警察逮捕了。

有意思的是佩里还在警察里偶遇同样“裸投”被捕的《废柴联盟》男星乔·麦克海尔(Joel McHale)。警车驶离之时，佩里也不忘探出脑袋大喊：“11月8日在投票点见！”

为了美国大选，水果姐这回真是拼了！ (Heaven)

[责任编辑： 孙阳丹 ]