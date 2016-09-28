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变形金刚5在丘吉尔故居布莱尼姆宫插纳粹旗 遭到痛批

2016-09-28 08:48 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　《变形金刚5：最后的骑士》引发争议

　　丘吉尔外孙回应称是舆论在搞事

　　迈克尔·贝则透露片中丘吉尔是个大英雄

　　新浪娱乐讯 北京时间9月27日消息，据外国媒体报道，正在拍摄的《变形金刚5：最后的骑士》(Transformers: The Last Knight)近日在英国引发了争议：除了引进亚瑟王等让人看不太懂的时代元素，该片又引进了英国前首相温斯顿·丘吉尔作为角色，并去到丘吉尔故居布莱尼姆宫拍摄，还把那里布置成希特勒总部，放上纳粹旗、车和一群“党卫军”。被一些老兵和组织抗议，有人称“丘吉尔会死不瞑目”。

　　而随后丘吉尔的外孙、英保守党议员尼古拉斯·索姆斯爵士被媒体问到对“布莱尼姆宫拍电影+被剧组变成希特勒总部”怎么看，他则愤怒指责舆论对此事的争论：“就像所有报纸做的一样，他们坚持找到一个可怜的老兵准备好了说出：‘温斯顿会死不瞑目的。’但他们根本不知道我的外公会怎么想！这太荒唐了，战争过了75年了，在布莱尼姆宫拍一部电影有什么不可以的呢？我能说的就是这个：真是荒谬、可悲。”他认为这场争议“完全是一场人造的喧嚣，绝对是我听过的最阴暗、愚蠢的故事”。

　　《变形金刚5》导演迈克尔·贝对于批评和“丘吉尔会死不瞑目”的假设，则回应称“丘吉尔会含笑九泉”，让群众“看了片再说话”：“我只想说，人们还没那么幸运能看到剧本，他们不知道在这部电影中，丘吉尔是个大英雄，而且他若泉下有知也会对《最后的骑士》报以微笑的。人们还没看到电影，不知道结局，不知道丘吉尔在片子是怎样的英雄，所以，这么说来，‘他会含笑九泉’。”

　　(西风)

[责任编辑： 孙阳丹 ]

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