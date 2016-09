1986长江漂流事件将拍 预计IMAX和VR呈现

新闻摘要: 30年前的长江漂流事件将被搬上大银幕。9月27日,电影人戢二卫告诉新浪娱乐,瑞格娱乐获得了这一事件的改编权,他和Jamie Lai将担任这部电影的制片人,拟邀好莱坞及国内班底参与,预计2017年开拍。

制片人戢二卫

新浪娱乐讯 30年前的长江漂流事件将被搬上大银幕。9月27日,电影人戢二卫告诉新浪娱乐,瑞格娱乐获得了这一事件的改编权,他和Jamie Lai将担任这部电影的制片人,拟邀好莱坞及国内班底参与,预计2017年开拍。

80年代长江漂流事件将登大银幕

视觉特效重现长江激流险滩

1986年的长江漂流事件曾轰动中外,这场历时5个月的漂流展现了特定年代中国青年的爱国情怀。戢二卫表示,电影的亮点之一就是情怀和价值观,“当年一些可以说是亡命之徒,不为名不为利去做这件事,有强烈的爱国主义情怀,也是中国在那个年代面对世界的态度。”

戢二卫表示,之所以会选择将这一事件搬上银幕,看重的是该事件天然具备的国际化格局:“我希望拍摄一个当代中国的故事,但同时情怀、逻辑、思想都能够被全世界所接受。如今各种类型的电影都在出现,但反映中国在世界上的位置的东西还很少,这一事件是30年前的,可以和当下的情况形成一个对比,引起人们的思考。”

电影将在长江的主要流段取景,包括源头的格拉丹东雪山,中间的通天河、玉树,最惊险的虎跳峡等等。戢二卫介绍,电影将投资上亿,除了实景拍摄,还会用大量特效去呈现长江的激流险滩:“我们作为一部商业类型片,会提供大银幕上的视觉奇观,人和自然搏斗的动作戏份也会非常精彩。”

中美团队联合打造2017开机

预计使用IMAX格式和VR技术

电影将以美国出版的纪实文学《Riding the Dragon’s Back–The Great Race to Run the Wild Yangtze》为创作蓝本进行改编,该书是最早出版、篇幅最大的关于1986年长江漂流事件的文字作品之一。戢二卫透露,团队从几年前就开始洽谈版权,今年年初终于拿下版权,开始了紧锣密鼓的筹备。

原著的亮点是对当年引发中美首漂长江竞争的美国探险家肯沃伦及其队友经历的描述,对中、美两国故事均有展现,也挖掘了人性深度,为电影改编提供了国际化题材和运作的基础。戢二卫表示,剧本改编的难度也不小,“因为事件涉及的人特别多,参与漂流和后勤保障的有上百人,如何选取典型人物,在什么程度上反应真实什么程度上进行艺术虚构,都是需要仔细研究的。”

目前另一个制片人Jamie Lai正在和美国的主创接触中,也在做剧本前期开发和调研,预计2017年开机,主创还在确定中,目前没有定下的人选。

戢二卫透露,电影计划以IMAX格式呈现,甚至尝试VR或者更新的技术来呈现这场视觉奇观。

