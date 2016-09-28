傅园慧野外扒皮吃肉喝蛇血：做了很酷的事

新闻摘要： 自从在里约奥运会“洪荒少女”傅园慧一直受到关注，根据统计，从里约奥运会结束后的一个多月内，傅园慧连上《中国冠军范》、《跨界喜剧王》、《荒野求生》三档真人秀节目，体坛明星参加综艺节目已经不是稀罕事，但有几人敢在野外吃蛇，毫无疑问，傅园慧的女汉子本性暴露得淋漓尽致。

《越野千里》一向自信的傅园慧似乎有些紧张。贝尔一个动作一个动作分解出来教她，说完拍拍她的肩膀，像一个大哥哥一样鼓励她，但表情始终冷酷没有笑容。

新浪娱乐讯 自从在里约奥运会“洪荒少女”傅园慧一直受到关注，根据统计，从里约奥运会结束后的一个多月内，傅园慧连上《中国冠军范》、《跨界喜剧王》、《荒野求生》三档真人秀节目，体坛明星参加综艺节目已经不是稀罕事，但有几人敢在野外吃蛇，毫无疑问，傅园慧的女汉子本性暴露得淋漓尽致。

在奥运会走红，傅园慧引起《荒野求生》贝尔的关注，向傅园慧抛去橄榄枝，而根据媒体的报道，“洪荒少女”不但大胆接招，还到野外吃蛇，令人心服口服外加佩服，傅爷就是傅爷！

据悉，因《荒野求生》被中国观众熟悉的贝尔于9月19日奔赴到四川阿坝县，而贝尔不是一个人去战斗，与其并肩冒险的还有傅园慧和范志毅等人，有记者爆料，傅园慧不仅吃了蛇肉，还喝了蛇血。而对于自己的这次冒险之旅，傅园慧表示吃了很奇怪的东西，做了很酷的事情，对自己很满意，在阿坝草原看到蓝天白云，自己很快乐。

19日下午5时许，冒险家贝尔-格里尔斯乘坐专机空降红原机场。当晚，贝尔乘车抵达阿坝县。20日下午2时许，“表情包少女”傅园慧也抵达了红原机场，刚下飞机她就被工作人员围住，被拉着求合影。合影时，她仍不忘各种搞怪。21日和22日，李彦宏和范志毅也相继抵达红原机场并乘车前往阿坝县，据了解到，抵达阿坝县后，21日，贝爷和傅园慧住进了茸安原始森林。他们的初次碰面选在了茸安原始森林峡谷深处的一段湍急的河流旁，傅园慧要完成的第一个挑战是涉水过河、过独木桥。虽然傅园慧使出“洪荒之力”征服了奥运泳池，但在面对湍急的河水时，“洪荒之力”似乎也不管用了。

现场的她似乎有些紧张，不断试探和重复相关动作。走在前方的贝尔则停下脚步为她示范各个动作要点，并鼓励她。在贝尔的指导与保护下，她成功过了独木桥。此时，贝尔要请傅园慧“吃饭”了。22日，傅园慧发布微博称“吃了奇怪的东西，做了很酷的事，很好，我对自己很满意。”而对于此次阿坝之行，傅园慧表示，虽然有些辛苦，但在阿坝草原看到蓝天白云，自己很快乐，“其实这是我最适合去的地方。”

继傅园慧之后，李彦宏随后也完成贝尔的挑战任务，其中，贝尔请李彦宏吃的是生牦牛肉。李彦宏表示，他对这次挑战很感兴趣，也很喜欢“无法预测下一分钟会发生什么”的感觉。随后范志毅也接受了挑战。和蛇血、生牦牛肉不同，贝尔为范志毅准备的午餐，竟然是“生吃土拨鼠”24日下午4时许，贝尔还邀请范志毅完成了另一项挑战：两人借助绳索和专业器材，身体悬空在直升机下方，在距离湖面50多米的高度上悬空完成两圈环湖飞行。据了解，所有挑战结束后，贝尔乘坐直升机到大本营和工作人员拥抱告别后离开，随后，范志毅也乘机离开。

[责任编辑： 孙阳丹 ]