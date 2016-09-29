古天乐三个月吸票12亿 称喜欢工作的状态拍戏沉淀自己

新闻摘要： 据台湾媒体报道，古天乐戏路宽广，接连在暑假演出坏人后，在《反贪风暴2》中则化身为铁面调查官，而他在3个月内推出《封神传奇》、《使徒行者》、《危城》及《反贪风暴2》部部在大陆都卖出破亿票房，吸票超过12亿人民币，让他坐上吸金王宝座。

古天乐冷峻亮相发布会

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，古天乐戏路宽广，接连在暑假演出坏人后，在《反贪风暴2》中则化身为铁面调查官，而他在3个月内推出《封神传奇》、《使徒行者》、《危城》及《反贪风暴2》部部在大陆都卖出破亿票房，吸票超过12亿人民币，让他坐上吸金王宝座。身为“劳模”的他在微博上不禁自嘲，媒体总问他到底何时休息、沉淀，他幽默写下：“拍更多不同的戏就能沉淀自己。”

古天乐解释，不同演员会有不同方法休息，但个人更喜欢一直工作的状态，“因为接触不同导演，会从他们身上得到不同经验，演出不同角色也能体验角色的人生，这也是一种沉淀方式。”

在新片中总是酷着一张脸办案，经典台词是：“ICAC(廉政公署)查案，不方便透露。”和他私下话不多的形象不谋而合，甚至在电影首映会上，也不停开自己玩笑，无论主持人问什么都回说：“不方便透露。”四两拨千金的答话方式引起台下观众大笑。

古天乐因为扮演廉政公署的检查官不需配枪，让他难得轻松的不用负责动作场面，但调查的专业术语，也考验他的记忆力，他还爆料和他一同扮演调查官的蔡少芬在有一场戏疯狂NG，他笑说：“蔡少芬拍戏经验丰富，难得会有这样的状况，突然一直讲不出全部台词。”让蔡少芬也忍不住自嘲说：“是两个女儿的妈妈了，记性真的不好了啊！”该片30日上映。

[责任编辑： 孙阳丹 ]