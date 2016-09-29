《狮子王》将拍新电影 《钢铁侠》导演乔恩·费儒执导

新闻摘要： 北京时间9月28日消息，据外国媒体报道，迪士尼正式宣布将把自家经典动画《狮子王》(Lion King)翻拍成新电影，很快投入制作，其中将包含老版的多首经典歌曲，由《钢铁侠》导演乔恩·费儒执导，费儒本人也发了条带狮子头的推表示期待，有点可爱。

老版《狮子王》

导演乔恩·费儒也发推宣布消息

新浪娱乐讯 北京时间9月28日消息，据外国媒体报道，迪士尼正式宣布将把自家经典动画《狮子王》(Lion King)翻拍成新电影，很快投入制作，其中将包含老版的多首经典歌曲，由《钢铁侠》导演乔恩·费儒执导，费儒本人也发了条带狮子头的推表示期待，有点可爱。

考虑到费儒刚执导了《奇幻森林》，新《狮子王》具体拍摄形式尚未公布，迪士尼声明只讲到“重新塑造”(reimagining)。有说法称是真人电影结合CG，但原版里不是人类做主角，新版里动物应该也是大量使用CG，看起来无法真的真人实拍，目前只能理解为做成像《奇幻森林》那样尽量逼真的特效，等待进一步消息。(西风)

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