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张继科现身三里屯 戴墨镜挑选豪车1小时

2016-09-29 08:17 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　新浪娱乐讯 9月28日，奥运冠军张继科突然现身三里屯，在劳斯莱斯、宾利等几家豪车店逗留近一个小时，疑似要购买新座驾。(王博/图)

　　9月28日18：00左右，张继科出现在三里屯SR中心，先后在劳斯莱斯、宾利等几家豪车店逗留看车。今天张继科身着黑色休闲装，戴墨镜，还放弃了挚爱的小蓝鞋，换上了小白鞋，酷劲十足。张继科在店门口时，被一球迷认出求合影，但助理以“不方便”为由婉拒。

　　恰逢《我不是潘金莲》发布会在豪车店旁举行，店门前聚集了大量围观群众，大家纷纷拿出手机拍小藏獒。张继科的助理走出豪车店，请大家不要再拍摄。随着围观群众越来越多，助理也放弃了，转而说“少拍点”。张继科在豪车店逗留近一小时后，从后门离开。

　　此番张继科和范冰冰巧合地出现在同一个地方，莫非小藏獒是来看冰冰姐的？话说张继科自从在某活动上和范冰冰认识后，就建立了友谊，两人还在微博互动，科科也被粉丝吐槽“又撩女明星”。而乒乓球队总教练刘国梁似乎也是范冰冰迷弟，刚刚开微博就给范冰冰点赞，更是第一时间恭喜范冰冰得影后。师徒俩都和范爷有蜜汁联系。

　　此外，张继科一直是爱车一族，不但拥有玛莎拉蒂等豪车，车牌号更是暗含了自己夺得大满贯的天数，十分有心思。　(京雅/文)

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[责任编辑： 孙阳丹 ]

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