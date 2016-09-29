银色夫妻安宰贤具惠善亲昵牵手 恩爱模样羡煞旁人

新闻摘要： 据台湾媒体报道，银色夫妻安宰贤、具惠善在520登记结婚，举办小型非公开婚礼，甜蜜的新婚喜悦渲染众人，成为粉丝眼中最佳配对。他们6月才飞往日本旅行，25日又被拍到现身东京街头的身影，两人牵着彼此的手，恩爱模样羡煞旁人。

安宰贤具惠善亲昵牵手恩爱甜如蜜

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，银色夫妻安宰贤、具惠善在520登记结婚，举办小型非公开婚礼，甜蜜的新婚喜悦渲染众人，成为粉丝眼中最佳配对。他们6月才飞往日本旅行，25日又被拍到现身东京街头的身影，两人牵着彼此的手，恩爱模样羡煞旁人。

安宰贤、具惠善在25日被捕捉到现身东京街头的照片，两人戴着白色情侣帽、打扮休闲，在街头走走逛逛，不时低头交谈、紧牵着彼此的手，让目击的路人po文开玩笑表示“天气都热死了，手还紧牵着！”羡慕回应画面好美。

事实上，安宰贤、具惠善6月才飞往日本旅行，当时两人曾被拍到在等红绿灯时，男方以甜蜜的眼神看向老婆，不时摸着对方的秀发、露出温柔笑容，连等红绿灯都快让路人闪瞎。

[责任编辑： 孙阳丹 ]