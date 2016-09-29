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曝刘德华生日为妻女献唱 朱丽倩备受感动眼泛泪光

2016-09-29 08:51 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　刘德华朱丽倩夫妇资料图

　　新浪娱乐讯 据香港媒体报道，此前有媒体爆料称刘德华的太太朱丽倩已于8月初在外地生子，55岁刘德华疑再度当爸。昨日，刘德华出席活动时予以否认。

　　刘德华表示：“没有，我很清楚告诉大家。”有记者问，是否因为心痛女儿被追访，所以拒绝公布太太生二胎的消息？刘德华说：“不会不会，大家都很给我面子，我在家也能很舒服。”

　　昨日刘德华生日，他表示收到很多“唱K神器”。女儿刘向蕙有没有送礼物，刘德华说：没有，她去年整了泥胶，可能她太忙。(不开心？)不会。(送生日卡？)没有，但有唱生日歌。

　　另据香港媒体报道，刘德华在生日当晚的派对上，特别选唱《月亮代表我的心》，期间还下台走到妻女面前，对着他们深情演唱，又紧紧的抱女儿，朱丽倩备受感动眼泛泪光，刘德华亦是眼眶湿润，夫妇恩爱之情溢于言表。

[责任编辑： 孙阳丹 ]

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