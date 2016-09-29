藤原纪香三千万壕办婚宴 600位宾客还有惊人伴手礼

新闻摘要： 据台湾媒体报道，日本女星藤原纪香28日在东京帝国饭店举办盛大婚宴，费用高达日币5亿元(约3300万人民币)，包括娱乐圈好友、以及歌舞伎界人士，共计到场600多位宾客。她和《半泽直树》的“黑崎娘娘”片冈爱之助热恋7个月闪婚，不但特地飞到京都上贺茂神社穿白无垢完婚，东京的婚宴更出现惊人伴手礼！

藤原纪香

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，日本女星藤原纪香28日在东京帝国饭店举办盛大婚宴，费用高达日币5亿元(约3300万人民币)，包括娱乐圈好友、以及歌舞伎界人士，共计到场600多位宾客。她和《半泽直树》的“黑崎娘娘”片冈爱之助热恋7个月闪婚，不但特地飞到京都上贺茂神社穿白无垢完婚，东京的婚宴更出现惊人伴手礼！

据报导，藤原纪香、片冈爱之助夫妻为感谢到场宾客，准备的礼物是1台日币8万元(约五千多人民币)的电解还原水生成器，粗估600位宾客就花了日币4800万(约三百万人民币)。两人平常就使用这款机器保养身体，可以应用在洗澡、洗脸，甚至洗菜等各种日常生活，为了这场婚宴特别请厂商订制送给亲友。

除此之外，藤原纪香的婚宴宾客都是娱乐圈大咖，资深演员梅泽富美男入场前夸口“礼金最少50万(约三万人民币)”，其他艺人也透露自己准备了20到30万日币。而她梅开2度成为话题，正反意见不断涌现，有人还称“都结2次婚还穿白无垢(象征纯洁)”，这次婚宴伴手礼再度成为热门话题。

[责任编辑： 孙阳丹 ]