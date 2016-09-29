陈学冬献唱《爵迹》 跨次元挑战唱功

新闻摘要： 华语首部全真人CG魔幻电影《爵迹》将于9月29日晚22点全国正式公映。继韩红演唱的主题曲《灵犀一动》收获观众好评之后，由梶浦由记谱曲，导演郭敬明，作家落落联手填词的《爵迹》片尾曲《人间沙》音频也将于9月30日全网曝光，这也是《爵迹》主演陈学冬首次与“梶浦风”的触电。

陈学冬动捕剧照

陈学冬深情献唱《人间沙》

陈学冬饰演麒零

陈学冬手握半刃巨剑

七度使徒麒零

麒零陈学冬眼神坚定

新浪娱乐讯 华语首部全真人CG魔幻电影《爵迹》将于9月29日晚22点全国正式公映。继韩红演唱的主题曲《灵犀一动》收获观众好评之后，由梶浦由记谱曲，导演郭敬明，作家落落联手填词的《爵迹》片尾曲《人间沙》音频也将于9月30日全网曝光，这也是《爵迹》主演陈学冬首次与“梶浦风”的触电。电影《爵迹》由郭敬明亲自执导，范冰冰、吴亦凡、陈学冬、陈伟霆、郭采洁、林允、严屹宽、王源、汪铎主演，杨幂特别出演，李治廷友情出演，影片将于9月29日晚22点提前公映，率先领跑国庆档。

陈学冬献唱《爵迹》片尾曲《人间沙》 “梶浦风”挑战唱功

之前，由梶浦由记、郭敬明、落落、韩红跨次元合作的电影《爵迹》主题曲《灵犀一动》曝光获得好评后，影片的片尾曲《人间沙》音频也将在9月30日全网发布。据悉，该曲同样出自日本著名ACG配乐大师梶浦由记之手，由导演郭敬明和作家落落填词，并由影片中饰演麒零的男主角陈学冬深情献唱。

梶浦由记独树一帜的音乐风格被网友们称为“梶浦风”，在配乐师中堪称一绝。她的作品里常伴有大量的女声“梶浦语”和声吟唱，配合各类乐器的加入，使得歌曲的画面感极强，辨析度非常高，直击心灵，由此她也被冠有“梶浦大神”的称号。据了解，由于“梶浦风”的独特性质，此前演唱过她音乐的所有歌手中，男歌手实为少数。所以此番人气小生陈学冬得以尝试“梶浦风”音乐，可谓是一次不小的挑战。为此，陈学冬特别邀请了日本著名的音乐人进行专业的声乐辅导。除此之外，他还与导演郭敬明通过网络同梶浦由记本人远程交流，为呈现出更好音乐效果出谋划策。陈学冬本人也坦言：“这次能跟梶浦老师合作感到很荣幸，对我来说也是一次全新的尝试，希望大家能够喜欢。”

演员中的“OST专业户”陈学冬跨次元不停歇

出道三年，除了十部影视作品问世以外，从上海音乐学院音乐剧系毕业的陈学冬，还担当了许多影视歌曲的演唱者，堪称演员中的“OST专业户”。从《小时代3：刺金时代》插曲《不再见》到《小时代4：灵魂尽头》片尾曲《岁月缝花》；从《是！尚先生》的主题曲《碎碎恋》到此次《爵迹》的“梶浦风”片尾曲《人间沙》，陈学冬挑战的曲风各不相同，类型更是从流行音乐跨越到二次元音乐，个人突破可谓明显。而此番陈学冬、梶浦由记、郭敬明、落落的合作组合究竟会产生什么样的化学反应？敬请期待9月30日《爵迹》片尾曲《人间沙》的惊喜发布。

电影《爵迹》改编自郭敬明于2010年出道十周年发表的纪念长篇小说，电影《爵迹》由郭敬明亲自执导，范冰冰、吴亦凡、陈学冬、陈伟霆、郭采洁、林允、严屹宽、王源、汪铎主演，杨幂特别出演，李治廷友情出演，影片将于9月29日晚22点提前公映，率先领跑国庆档。

[责任编辑： 孙阳丹 ]