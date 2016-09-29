《隔离岛》张一山示范出游正确打开方式

新闻摘要： 距离给祖国母亲庆生还有一天！大家都准备好到哪儿嗨了吗？但不管去哪儿玩，安全问题永远是最重要的。电影《隔离岛》携手主演张一山特别制作国庆安全提醒视频特辑，并联合全国15省20余个公安机关微博共同发出“国庆安全”提醒，为大家的国庆出行提供安全重要提示。

电影《隔离岛》海报

努力勤奋的张一山

认真准备拍摄得张一山

张一山国庆带你这样玩

张一山视频拍摄中

张一山与导演沟通细节

新浪娱乐讯 距离给祖国母亲庆生还有一天！大家都准备好到哪儿嗨了吗？但不管去哪儿玩，安全问题永远是最重要的。电影《隔离岛》携手主演张一山特别制作国庆安全提醒视频特辑，并联合全国15省20余个公安机关微博共同发出“国庆安全”提醒，为大家的国庆出行提供安全重要提示。《隔离岛》正是讲述了一对情侣荒岛冒险的故事，电影借此机会希望提醒大家出行游玩时应更多关注安全问题，做到开开心心出门，平平安安回家。张一山一直以来都具有正面阳光健康的形象，在电影《隔离岛》中再次出演准警察角色，由他担当“国庆安全特使”提供安全提醒也再合适不过。

“国庆安全”提醒特辑中，《隔离岛》主演、被戏称为“警察专业户”的张一山积极担当“国庆安全特使”，结合出门旅行将会遇到的各种状况，搭配正确提醒为大家普及旅游出行安全知识。尽管特辑是“安全指南”，但张一山的表演延续了他银幕上帅逗的准警察形象，利用一点幽默的形式将安全知识无障碍传播给观众，比如：山林防火、避免电子诈骗、禁止占用应急车道、自拍杆正确使用方式等等。今年的国庆节张一山将是你的安全暖男，提醒您平安出行！同时，电影《隔离岛》联合了15省20余个公安机关的微博账号，共同发布“国庆安全”提醒，力求让全国人民都能在国庆假期感受到来自电影和张一山的安全提醒。

青春冒险电影《隔离岛》由张会军任总监制，蔡心监制，许斌执导，张一山、丁丁、朱泳腾、海波领衔主演，影片将于11月11日光棍节上映，余罪未了，探岛摸凶！

[责任编辑： 孙阳丹 ]