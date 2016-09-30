她因饰演“潘金莲”爆火，如今44岁王思懿颜值暴跌

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王思懿

日前，《爱慕之旅》新片发布会在乌鲁木齐长富宫举行。朱时茂携该片主创人员王思懿等悉数出席。淡妆出席活动的王思懿面容浮肿，44岁的她与昔日的风情万种媚态十足的“潘金莲”判若两人。

王思懿

王思懿是参演过很多电视剧，1992年参演《刘伯温传奇》，1993年，参演《包青天》。1998年，参演李雪健主演的电视剧《水浒传》饰演潘金莲一角。2000年，登上央视春节联欢晚会，与巩汉林、潘长江表演小品《同桌的她》。

王思懿饰演潘金莲

[责任编辑： 席倩倩 ]