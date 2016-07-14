  302 Found

《中国新歌声》

凤凰娱乐讯《中国新歌声》今晚迎来鸟巢冲刺夜，几位导师谁能争得更多晋级席位引关注。选手的出场顺序由导师抽签决定，然而导师抽签时却拿签子当武器，大玩起袭臀游戏，小公举杰伦还猛夸汪峰屁股翘，被汪夫子吐槽“学坏了！”

进入冲刺夜的四个战队，每组都有三名学员，而战队的出战顺序，要通过抽签的方式决定。签筒里面除了四支顺序签，还有两支功能签。导师到台上举行抽签仪式，他们抽到的签形状巨大，酷似古代体罚用的竹签，周董玩性大发，在汪峰背后偷偷作势要打，被哈林眼尖发现，“你干嘛？你要变魔术？”顽皮的周董反应神速，“没事，刚刚只是发现汪峰老师的屁股好翘。”那英跟哈林也像发现新大陆一样，对着汪峰的臀部玩了把“偷袭”。哭笑不得的汪峰无奈表示，“杰伦学坏了。”

哈林当天抽到了一个“奇葩”的功能签：“这个功能签叫同室操戈，选择一位导师，对其放狠话30秒。”对于这支签他表示很无语，“尊重我一下好不好？”为了完成这个“同室操戈”的任务，哈林选择了那英做对手，二人互相吼完对方，又用签子做武器，过招好几回合，接下来，他们也跟着杰伦“学坏”，先是那英向哈林“袭臀”，又遭哈林当场反击。几个人玩得不亦乐乎，而出场顺序也火热出炉，那英当场放狠话，“太刺激了！”