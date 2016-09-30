豪门梦碎！谈及老公背负11亿巨债 徐若瑄现场泪崩

徐若瑄谈到老公泪崩
据台湾媒体9月29日报道，徐若瑄老公李云峰最近曝出55亿台币的财务大洞(约合人民币11亿元)，她和姐夫摄影大师苏益良日前录《TVBS看板人物》接受方念华访问，方念华问徐若瑄当初如何被另一半触动才点头下嫁，徐若瑄回忆和老公李云峰认识的第一年，有次一堆朋友帮李云峰庆生，李云峰突然接到女儿发烧的电话，立刻抛下朋友回去看女儿，让小时候没有父亲的徐若瑄超级感动：“原来父女是可以有这样子的感觉！”
徐若瑄哭着表示：“这个男人跟我一样超顾家，跟家里关系很close，我看到他帮女儿吹头发，我吓一跳！原来这世上可以有这种爱。”
[责任编辑： 席倩倩 ]
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