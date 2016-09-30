王菲窦唯爱情故事被搬上银幕 《把青春唱完》立项

新闻摘要： 9月29日下午，国家新闻出版广电总局电影局发布了关于2016年09月(上旬)全国电影剧本(梗概)备案、立项公示的通知。

高原、窦唯、王菲

1905电影网讯9月29日下午，国家新闻出版广电总局电影局发布了关于2016年09月(上旬)全国电影剧本(梗概)备案、立项公示的通知。

2016年09月01日—09月10日，全国处理备案故事影片共83部，其中现代题材68部，占81.93%，历史题材15部，占18.07%。此外，全国处理备案动画影片2部，纪录片、科教片各1部，特种影片2部。

其中，讲述王菲、窦唯等音乐人故事的《把青春唱完》正式立项，苏照彬的魔幻电影《来自新世界》和万达投拍的《悟空闹天宫》也初露真容。

《把青春唱完》：或将看到王菲窦唯的影子

《把青春唱完》立项

《把青春唱完》是高原在2015年8月出版的一本摄影集，高原是窦唯的第二任妻子，也是著名的摄影师，这本书纪录了上世纪90年代中国摇滚圈的生活影像。早在今年的戛纳电影节上，电影版的《把青春唱完》就已经曝光了部分消息，拟邀陆川担任导演。

此次该片正式立项，剧情大纲为：90年代初期，四个青春飞扬的年轻人张楚天、窦萧域、何静雯、钟鹏组建了“黑天使”摇滚乐队。在音乐的道路上，他们经历了成功和失败，经历了友情、爱情、亲情的考验。在迷茫、失意、反省之后，他们走向了成熟。不难发现，影片几个主人公的名字都非常熟悉，似乎可以看到张楚、窦唯、王靖雯(王菲)的影子。

《来自新世界》：苏照彬《剑雨》后再战江湖

今年6月，大盛国际公布新片片单，其中就包括这部《来自新世界》，还打出这样的宣传语：著名编剧苏照彬携科幻巨制再战江湖，都市奇想妖力横行危机一触即发。

《来自新世界》是苏照彬在《剑雨》之后再次自编自导的商业大片，从剧情大纲来看，影片的脑洞颇大：在欧洲各种妖魔鬼怪传说的诞生地罗马尼亚，只有4分之一妖怪血统的鹰妖“朱雀”卷入了倪伯爵要将全世界变成妖怪的阴谋，同时遇到那个她等待了一百年的人。即便在一起为天道所不容，却依然不能阻止两颗想要靠近的心。

此外，万达投拍的《悟空闹天宫》也正式立项，影片编剧为胡章鸿、王元，主要讲述孙悟空大闹天宫的故事。不过单从剧情来看，与甄子丹的《西游记之大闹天宫》相比并无太大新意。

[责任编辑： 席倩倩 ]