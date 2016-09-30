韩媒报《釜山行》在中国因盗版引发热潮 损失很大

新闻摘要： 今日韩国媒体Herald pop对韩国僵尸大片《釜山行》在中国因盗版流通引发的热潮进行了报道。报道指出“虽然影片在中国反响热烈，但因此遭受的损失也是很大的”。而已被中国发行公司高价购入版权的《釜山行》很有可能将无法登陆中国大银幕。

《釜山行》海报

时光网讯今日韩国媒体Herald pop对韩国僵尸大片《釜山行》在中国因盗版流通引发的热潮进行了报道。报道指出“虽然影片在中国反响热烈，但因此遭受的损失也是很大的”。而已被中国发行公司高价购入版权的《釜山行》很有可能将无法登陆中国大银幕。

《釜山行》的韩国投资发行公司NEW对Herald pop透露“已经有中国公司高价买走了版权，但还没有决定上映日期，目前正在和中国发行公司商议”。

但鉴于目前盗版已流通许久，NEW表示已经对盗版资源的流通开始进行控制，“我们在和中国当地的发行公司商议之后，已经开始对非法流通的盗版进行控制，并采取法律措施，但是虽然大型网站的流通处理起来比较快，但个人的SNS以及P2P网站的传播，因为时间已经过去很久了，我们提出删除要求后，效果也并不理想。”

Herald pop还推测，因为有萨德问题影响，虽然被高价购入，《釜山行》很有可能将无法在中国上映。

在韩国，凡是在影院上映的影片，一般在上映1-3个月后会提供电视点播(VOD)，同时在韩国网络流出视频资源，再被中国字幕组下载进行加工字幕。不光是韩国电影，许多欧美影片的资源也都最先来自韩国。

此前在中国上映的《大叔》《夺宝联盟》《扑通扑通我的人生》等韩片的票房不够理想，与盗版资源在中国上映前的传播不无关系。而像《晚秋》《鸣梁海战》《雪国列车》《暗杀》等片在中国上映前，曾经专门对盗版流出进行了严格的监控和管制。

《釜山行》7月20日在韩国上映后，累计动员1156万观影人次，成为今年首部在韩国突破千万观影人次的电影。该片此前已经在台湾和香港地区，和新加坡、越南等地登上票房榜首，在法国等欧洲和北美地区也收获的不错的市场反响。

[责任编辑： 席倩倩 ]