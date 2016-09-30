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陈乔恩深秋大片曝光 灵动甜美童颜又女王

2016-09-30 09:23 [来源： 腾讯娱乐 ]

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　　腾讯娱乐讯近日，陈乔恩一组《时尚COSMO》十月大片出炉，一袭简洁修身设计的蓝色连衣裙愈发突出了乔恩凹凸有致的好身材,圆领设计充满可爱气息,配以柔和的栗色微卷发加上珍珠耳饰,整体效果延续了中国女性气质的韵味,仿佛让人看到了她从典雅中蜕变成女神过程,整个Look充满了灵动优雅的气息。

　　而拼色短款毛衣配搭充满秋天气息的棕色半身裙,凸显早秋的微风与和煦的阳光,充满了清纯甜美的气息。不管是黑色金属扣毛衣搭配千鸟格长裤，还是层次感十足的枣红色外套都凸显了霸气十足女王范儿。将时尚和个性两个元素一起穿上身。乔恩的娃娃脸和俏皮夸张的耳饰很好的融合在一起，童颜也可以很女王，就要做独一无二的自己。

　　

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[责任编辑： 席倩倩 ]

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